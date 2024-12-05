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涉洩密偵查員女友車禍離世 刑事局人士：她幫助警方很多很多

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局科偵隊謝姓偵查員，疑似洩漏偵辦案件資料給女友陳梅慧，兩人3日遭台中地檢署帶回偵訊後，謝依洩密、違反個資法諭令3萬元交保，陳女無保請回；不料昨天凌晨兩人搭車返回台北，竟在中山高新竹段發生重大車禍，陳女送醫不治。

暱稱Miffy的陳梅慧，過去曾在民間司改會任職，由於她對反洗錢調查、追蹤幣流，分析幣流及凍結節點有很高專業度，因此被挖角到民間虛擬幣交易所，任職區塊鏈金融犯罪首席調查師，她更常接受媒體訪問，呼籲民眾小心歹徒利用虛擬貨幣設立的陷阱與不法。

刑事局內部人士指出，儘管警方也很重視虛擬貨幣、區塊鏈的犯罪手法，但這塊算是很新的東西，因此陳梅慧時常以她的專業協助警方，包括88會館負責人郭哲敏、涂誠文、黃子佼創意私房案等案件的洗錢金流，都有尋求陳梅慧協助，例如創意私房案件，陳梅慧費心找出虛擬貨幣錢包，並製作報告，無償提供刑事局追查。

陳梅慧更以她的專業背景，受邀到地檢署、調查局及刑事局，給檢察官、調查員、警官上課。

刑事局內部人士指出，警界很多單位都尋求過陳梅慧幫忙或指導，由於詐騙案件中，透過虛擬貨幣洗錢的贓款，常常難以追回損失，陳梅慧及謝姓男友常想幫被害人追回損失，熱心認真的態度，獲得警界內外好評，很多人都很感謝陳梅慧的幫助與指導，她幫助警方很多很多，警界人士說，兩人絕不會有不法意圖，聽到陳梅慧不幸離世，根本不敢相信有這樣的事。

警界人士指出，洩密案雖然是台中市警方偵查其他案件時，意外發現電腦有外洩資料，因此由中檢指揮偵辦，但謝姓偵查員也確實遭人檢舉，因此政風室也展開調查，雖然不能確定檢舉人的背景，但不少人懷疑是警界內鬥，或眼紅兩人取得的成就，因此檢舉。

陳梅慧的友人在網路發文，指出陳梅慧無償幫助警方反詐，卻被警方查洩密？直指當初檢方懷疑洩密的電腦內個資，就是陳梅慧查出來的，有什麼洩密？友人透露陳梅慧還有兩名學齡前幼女，「兩年多來每晚哄睡2名小孩做反詐志工到半夜，不眠不休不求名利，為何會有這樣的結局？」

刑事局謝姓警官涉嫌洩密，女友陳梅慧遭約談，兩人搭車返回台北遇重大車禍，導致陳梅慧離世。圖/本報資料照片
刑事局謝姓警官涉嫌洩密，女友陳梅慧遭約談，兩人搭車返回台北遇重大車禍，導致陳梅慧離世。圖/本報資料照片
國內頂尖區塊練犯罪調查專家陳梅慧。圖／記者翻攝
國內頂尖區塊練犯罪調查專家陳梅慧。圖／記者翻攝

洗錢 虛擬貨幣 警察 車禍

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