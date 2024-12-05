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國道離奇連環撞 前四海幫大哥重傷、虛擬貨幣金流調查專家慘死

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

涉入威震集團前董座吳明達槍擊案的屏東角頭、前四海幫大哥郝廣民，4日凌晨在國道一號北上湖口路段時，座車追撞不明原因自撞停在內側的小貨車，造成郝廣民當場雙腿撞斷重傷送醫，沒想到才過半小時，涉洩密才剛交保的刑事局偵查員就在不遠處也發生追撞事故，同車的調查專家陳梅慧當場傷重慘死。

據了解，郝廣民昨晨2點23分在國道一號北上76.9公里處，與林姓保鑣（21歲）一同搭乘由楊姓司機（27歲）駕駛的自小客車，突然撞上由王姓男子（30歲）駕駛、不明原因自撞後停在內側的小貨車，郝廣民座車當場車頭全毀，司機傷重慘死，郝廣民本人也身受重傷，不僅雙腿撞斷，胸腔也大出血，仍在榮總救治觀察中。

郝廣民今年7月才因涉嫌教唆小弟在天龍三溫暖前槍擊吳明達，遭檢方認為涉犯罪嫌重大，而向士林地院申請羈押禁見，最終因罹患肝癌以50萬元交保，並爆出在交保期間恐嚇關鍵人物「楊醫師」下追殺令。

沒想到半小時後的3點4分，距離郝廣民座車事故現場800公尺處，再次發生嚴重事故，一名才剛遭台中地檢署偵辦開完庭交保的刑事局打詐情資研析中心謝姓偵查員（31歲），與身為調查專家的女友陳梅慧（39歲），一同搭提前叫好的白牌計程車，就在國道一號北上77.7公里處遇劫，陳梅慧傷重不治。

國道警方嚴正強調「兩起事故並無因果關係」，並指出郝廣民座車是在76.9公里處發生，而陳梅慧座車是在77.7公里，兩者距離相距約800公尺，且事故時間差距約40分鐘。不過警方昨對外說明陳梅慧座車事故時，卻隻字未提郝廣民座車早在前方不遠就先追撞，且郝廣民座車事故現場直到4時許才完成清理排除。

據悉，郝廣民座車事故後，現場一片混亂，國道也逐漸回堵，現場才來多輛拖吊車到場處理，但沒想到半小時後回堵的車陣中，徐姓男子（37歲）駕駛計程車載謝姓偵查員及陳梅慧時，前方突然有4車出現在視野前緩慢前進，導致計程車直接高速追撞上去。

陳梅慧不僅是目前台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師，專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢犯罪防治偵查，還在司改會任職超過10年，曾任司改會執行秘書，卻因與男友謝姓偵查員一同搭車不幸遇到車禍而枉死國道。

郝廣民座車在國道湖口路段遇嚴重車禍，司機當場慘死，郝廣民也傷重血胸、雙腿撞斷。記者巫鴻瑋／翻攝
郝廣民座車在國道湖口路段遇嚴重車禍，司機當場慘死，郝廣民也傷重血胸、雙腿撞斷。記者巫鴻瑋／翻攝
郝廣民座車在國道湖口路段遇嚴重車禍，司機當場慘死，郝廣民也傷重血胸、雙腿撞斷。記者巫鴻瑋／翻攝
郝廣民座車在國道湖口路段遇嚴重車禍，司機當場慘死，郝廣民也傷重血胸、雙腿撞斷。記者巫鴻瑋／翻攝

國道 角頭 車禍

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