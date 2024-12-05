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又見喪屍煙彈！北投男開車撞多車後衝進騎樓 警查獲車裡有1顆
陳姓男子昨駕車行經台北市北投區中和街一帶，失控碰撞一輛轎車及多輛機車後，衝撞超商騎樓內停下，救護人員將陳男送醫救治，警方到場處理，確認陳男酒測值為0，但在陳男車上發現含有毒品依托咪酯成分的電子煙彈，將依毒品等罪嫌送辦。
警方調查，39歲陳男昨晚8時許駕駛汽車沿永興路西往東方向行駛，先碰撞對向葉姓男子所駕轎車，持續加速，又碰撞右側停放路邊的16輛機車，一路衝向中和街口一家超商騎樓內才停下。陳男一度受困車內，救護人員協助脫困後將其送醫救治。
員警介入後確認，陳男、葉男酒測值為0，但陳男車上查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙彈1顆，不排除與肇事原因相關，目前已對陳男採尿送驗，釐清是否涉嫌毒駕，警詢後將依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦。
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