快訊

瓊瑤逝世早有預告！「離世前1天留言」曝光

降重心改Mk41垂直發射器 提康德洛加級神盾艦威力大增

繼承千萬遺產卻要繳稅5千萬！專家教遺產稅如何計算及該不該拋棄繼承

聽新聞
0:00 / 0:00

又見喪屍煙彈！北投男開車撞多車後衝進騎樓 警查獲車裡有1顆

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子昨駕車行經台北市北投區中和街一帶，失控碰撞一輛轎車及多輛機車後，衝撞超商騎樓內停下，救護人員將陳男送醫救治，警方到場處理，確認陳男酒測值為0，但在陳男車上發現含有毒品依托咪酯成分的電子煙彈，將依毒品等罪嫌送辦。

警方調查，39歲陳男昨晚8時許駕駛汽車沿永興路西往東方向行駛，先碰撞對向葉姓男子所駕轎車，持續加速，又碰撞右側停放路邊的16輛機車，一路衝向中和街口一家超商騎樓內才停下。陳男一度受困車內，救護人員協助脫困後將其送醫救治。

員警介入後確認，陳男、葉男酒測值為0，但陳男車上查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙彈1顆，不排除與肇事原因相關，目前已對陳男採尿送驗，釐清是否涉嫌毒駕，警詢後將依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警介入後確認，陳男、葉男酒測值為0，但陳男車上查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙彈1顆。記者李隆揆／翻攝
員警介入後確認，陳男、葉男酒測值為0，但陳男車上查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙彈1顆。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨駕車行經台北市北投區中和街一帶，失控碰撞一輛轎車及多輛機車後，衝撞超商騎樓內停下。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨駕車行經台北市北投區中和街一帶，失控碰撞一輛轎車及多輛機車後，衝撞超商騎樓內停下。記者李隆揆／翻攝
救護人員將陳男送醫救治，警方介入後確認陳男酒測值為0。記者李隆揆／翻攝
救護人員將陳男送醫救治，警方介入後確認陳男酒測值為0。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨駕車行經台北市北投區中和街一帶，失控碰撞一輛轎車及多輛機車後，衝撞超商騎樓內停下。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨駕車行經台北市北投區中和街一帶，失控碰撞一輛轎車及多輛機車後，衝撞超商騎樓內停下。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨駕車行經台北市北投區中和街一帶，失控碰撞一輛轎車及多輛機車後，衝撞超商騎樓內停下。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨駕車行經台北市北投區中和街一帶，失控碰撞一輛轎車及多輛機車後，衝撞超商騎樓內停下。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子昨駕車行經台北市北投區中和街一帶，失控碰撞一輛轎車及多輛機車後，衝撞超商騎樓內停下
陳姓男子昨駕車行經台北市北投區中和街一帶，失控碰撞一輛轎車及多輛機車後，衝撞超商騎樓內停下

喪屍煙彈 失控 毒品 電子煙 騎樓

延伸閱讀

影／霧峰警破毒咖啡包及喪屍煙彈分裝場有功 中市唯一獲行政院表揚

又是喪屍煙彈！三重男開車斷片撞燈桿 腳竟還猛踩油門

影／吸食喪屍煙彈開車上路 竟開進對向車道在車內睡著了

影／賣喪屍煙彈害三重警遭毒駕撞死 毒品藥頭送辦

相關新聞

又見喪屍煙彈！北投男開車撞多車後衝進騎樓 警查獲車裡有1顆

陳姓男子昨駕車行經台北市北投區中和街一帶，失控碰撞一輛轎車及多輛機車後，衝撞超商騎樓內停下，救護人員將陳男送醫救治，警方...

國道離奇連環撞 前四海幫大哥重傷、虛擬貨幣金流調查專家慘死

涉入威震集團前董座吳明達槍擊案的屏東角頭、前四海幫大哥郝廣民，4日凌晨在國道一號北上湖口路段時，座車追撞不明原因自撞停在...

吳明達槍擊案幕後角頭郝廣民車禍 警界、道上兄弟驚訝

昨天凌晨2時許，國一北上76.9公里發生車禍，一輛自小客車追撞一輛自撞停在內側車道的貨車，造成小客車駕駛死亡，其餘兩名乘...

助博弈、詐團境外洗錢潛逃1年多 虛擬貨幣女神胞兄聲押禁見

以經營黃金聞名的「洗錢教父」涂誠文，被控透過「幣竟交易所」為掩護，協助博弈與電詐集團境外洗錢，檢警發動搜索時，涂誠文事先...

偵查員涉洩密女友 車禍她不治

刑事局科技偵查隊謝姓偵查員涉嫌洩漏詐欺被害人資料，給任職虛擬貨幣交易所的陳姓女友，檢方前天搜索帶回兩人依洩密罪、個人資料...

偵破台南1公頃大麻園 市價10億

蔡姓男子在台南市山區建一公頃溫室種大麻，警方查扣市價十億元的一七六六株大麻，為歷來查獲面積最大的戶外大麻溫室，拘提蔡等五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。