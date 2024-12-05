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吳明達槍擊案幕後角頭郝廣民車禍 警界、道上兄弟驚訝

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天凌晨2時許，國一北上76.9公里發生車禍，一輛自小客車追撞一輛自撞停在內側車道的貨車，造成小客車駕駛死亡，其餘兩名乘客受傷，其中一名傷者，就是涉入威震集團前董座吳明達槍擊案的屏東角頭郝廣民，郝胸部出血、雙腿被撞斷，目前轉往榮總醫院救治。

當初承辦吳明達槍擊案的台北市警方，聽聞這個消息相當驚訝，有刑警私下指出，當初郝廣民唆使小弟對吳明達開槍，造成吳明達手、腳各中槍傷，如今郝廣民腿部受創，冥冥中有一報還一報的感覺。另外道上兄弟聽到這個消息，則認為郝廣民先是被警方逮捕移送，如今又遇上重大車禍，最近可能劫數當頭。

郝廣民與人有財務糾紛，吳明達嘗試協調但不成，今年7月10日，吳明達及其小弟，在天龍三溫暖外閒聊，埋伏多時的槍手上前，涉近距離開槍，子彈打傷吳明達及其司機手腳，2人送醫後無生命危險。

檢警追出幕後主嫌為四海幫大哥、新加坡舞廳大股東郝廣民，他租屋給屏東小弟，涉嫌指使槍手朝威震集團董座吳明達開槍，檢警搜索拘提郝男和其小弟9名，查扣950萬元現金，郝男、李男複訊後遭聲押禁見，士林地方法院裁定各50萬、10萬元交保。

四海幫大哥郝廣民（藍衣者）遭檢警懷疑指使槍手朝威震集團董座吳明達開槍，台北市刑警大隊逮捕郝。圖/記者廖炳棋翻攝
四海幫大哥郝廣民（藍衣者）遭檢警懷疑指使槍手朝威震集團董座吳明達開槍，台北市刑警大隊逮捕郝。圖/記者廖炳棋翻攝

屏東 槍擊 角頭

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