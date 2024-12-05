助博弈、詐團境外洗錢潛逃1年多 虛擬貨幣女神胞兄聲押禁見

幣竟虛擬貨幣交易所執行長張瀚林（右）涉詐欺洗錢遭檢方聲押，右為虛擬貨幣女神張于庭。圖／讀者提供 以經營黃金聞名的「洗錢教父」涂誠文，被控透過「幣竟交易所」為掩護，協助博弈與電詐集團境外洗錢，檢警發動搜索時，涂誠文事先掌握消息落跑遭通緝，檢方當時聲押幣竟營運長張于庭獲准，但幣竟執行長張瀚林（張于庭胞兄）、登記負責人許冠智潛逃海外長達一年，近日張男與許男悄悄返國，台北地檢署掌接獲通報後，昨天指揮新北市刑大逮捕2人到案，檢察官陳玟瑾訊後以詐欺罪、且有逃亡串證之虞，向法院聲押禁見，法院最快今天上午開庭。

張于庭是涂誠文洗錢團隊的核心成員，利用泰達幣、比特幣、乙太幣協助涂誠文洗錢高達上百億元。他的哥哥張瀚林曾擔任虛擬幣交易所Cobinhood策略長，擅長虛擬貨幣交易，也被涂誠文網羅，2021年兩兄妹一起加入幣竟（BITGIN）公司，讓幣竟成為第4家本土加密貨幣交易所。

檢警調查，涂誠文透過幽默科技找遊戲公司購買點數，再把點數轉賣給境外的香港公司，利用虛擬貨幣及刷卡換現金等方式洗錢，其中洗錢的靈魂人物就是張瀚林與張于庭兄妹。幣竟爆發洗錢事件後，今年初已宣布終止散戶服務。

此外，刑事局科技偵查犯罪防制中心一名謝姓警員，在偵辦一起虛擬貨幣洗錢案，疑涉及洩漏洗錢監控情資遭檢方搜索，謝男從事數位貨幣分析師女友陳梅慧也被帶回偵訊。台中地檢署命謝男3萬元交保、陳女無保請回後，2人於4日凌晨搭車北返途中，卻在國道遭遇追撞死亡車禍，陳女送醫不治。

據了解，綽號（Miffy）的陳梅慧有生物科技背景，曾是民間司改會行政人員，擅長幣流分析，是國內頂尖的區塊鏈犯罪調查專家。她近年以反詐志工身分，無償協助司法警察偵辦虛擬貨幣詐騙與洗錢案，包括「88會館」負責人郭哲敏、涂誠文、黃子佼創意私房案，都曾經過她的手，協助司法偵破不許多大案。由於本周先後發生陳梅慧被追撞身亡、張瀚林返台遭聲押，時間的巧合在幣圈掀起高度熱議。

PTT上有名自稱陳梅慧的友人留言，指「陳小姐是我生平最敬重的朋友」，是國內一流的虛擬貨幣幣流專家，無償協助刑事局做案子，國內取回虛擬貨幣紀錄的詐騙案全部都有她經手、立院去年編列追幣軟體預算給刑事局是她促成的，「兩年多來每晚哄睡2名小孩做反詐志工到半夜，不眠不休不求名利，為何會有這樣的結局？」「半夜高速公路沒車追什麼屁撞？」質疑死因不單純。