中檢查洩密 幣流女專家獲釋車禍亡 友抱不平：永遠英雄

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署追查刑事局謝姓偵查員洩密案，謝的陳姓女友因具幣流專業，曾多次協助檢警破案，也被列為被告帶回，4日凌晨2時許才結束訊問，但搭車北返時出車禍身亡，一名網友在PTT發文替陳抱不平，「洩什麼密？你是我心中永遠的英雄」。

該名網友在4日晚間在PTT八卦版發文，文中寫到，陳姓女子（Miffy）是他生平最敬重的朋友，國內第一流的虛擬貨幣幣流專家，無償協助刑事局做案子，國內取回虛擬貨幣紀錄的詐騙案全部都有她經手。

網友說，黃子佼創意私房案是陳女做的，立院去年編列追幣軟體預算給刑事局也是陳促成的；對接交易所與泰達給警方，開發嶄新而有效的查案方式給警察，去年果敢的台灣人命懸一線，不安置就死的時候她還出了錢。

網友說，兩年多來，陳女每晚哄睡兩個小孩，才做反詐志願工作到半夜，出錢出力不眠不休不求名利不曝光，然後台灣政府查她？漏夜偵訊，半夜離開地檢署，還沒到家，人死了？留下兩個學齡前女兒，「請問誰要負責？」

網友說，希望陳女能夠安息，去更好的地方，「在諸神的黃昏中，你是我心目中永遠的英雄」。

台中地檢署3日偵辦刑事局洩密案，昨帶回謝姓偵查員及其擔任區塊鏈調查師的陳姓女友，複訊至4日凌晨依洩密、違反個資法等命謝3萬元交保，陳女請回，2人獲釋後搭車北上遇車禍，陳女傷重不治，陳是區塊鏈金融犯罪首席調查師，曾助追蹤創意私房非法金流。

台中地檢署追查刑事局偵查員洩密案，有幣流專業的陳女也因涉案被帶回，4日獲釋後出車禍亡，有網友發文抱不平。圖／摘自PTT
台中地檢署追查刑事局偵查員洩密案，有幣流專業的陳女也因涉案被帶回，4日獲釋後出車禍亡，有網友發文抱不平。圖／摘自PTT
台中地檢署追查刑事局偵查員洩密案，有幣流專業的陳女也被帶回，4日凌晨獲釋後，搭車北返車禍身亡。圖／摘自IG
台中地檢署追查刑事局偵查員洩密案，有幣流專業的陳女也被帶回，4日凌晨獲釋後，搭車北返車禍身亡。圖／摘自IG

創意私房 虛擬貨幣

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