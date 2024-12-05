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偵查員涉洩密女友 車禍她不治
刑事局科技偵查隊謝姓偵查員涉嫌洩漏詐欺被害人資料，給任職虛擬貨幣交易所的陳姓女友，檢方前天搜索帶回兩人依洩密罪、個人資料保護法偵辦，令謝三萬元交保，陳請回。兩人昨搭車返回在國道一號新竹段發生車禍，陳送醫不治，謝無生命危險。
據調查，卅一歲謝姓偵查員偵辦詐欺案，相關資料放在雲端資料夾，開放權限給卅九歲陳姓女友，協助分析詐團幣流及凍結。中市刑警大隊偵辦虛幣案，查扣電腦發現有謝下載的數名被害人筆錄，台中地檢署前天指揮警政署政風室、刑事局、中市刑大搜索兩人通知到案，謝否認洩密。
檢警懷疑謝將被害人個資洩漏給陳，尚在釐清陳製作分析報告時，有無經手被害人個資。刑事局表示，陳曾協助分析詐團金流、凍結虛幣，成效良好，謝提供被害人筆錄給女友分析金流，初判無不法意圖，是否涉洩密配合檢方偵辦。
據了解，謝原任職刑事局中部打擊犯罪中心，半年前支援打擊詐欺犯罪中心情資研析小組，分析詐團金流和洗錢趨勢，本月二日調科偵隊，表現頗受好評。
陳是虛幣交易所得區塊鏈金融犯罪調查師，從事反洗錢調查、追蹤幣流，曾協助檢警追蹤色情網路論壇「創意私房」金流，並受邀到地檢署、調查局及刑事局上課，警界認為具高度專業。
兩人開庭後搭計程車北返，經國一新竹段遇五車追撞事故，陳無生命跡象被送醫不治，謝經急救無生命危險，共六人受傷。
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