刑事局偵查員打詐辦案獲好評 疑洩密幣流分析師女友遭檢舉

刑事局政風室接獲檢舉，刑事局洗錢資料疑似外洩，報請台中地檢署指揮，昨天（3日）檢方與刑事局政風室發動搜索，帶走刑事局科技犯罪防制中心31歲謝姓偵查員，及其擔任幣流分析師的陳姓女友，今天凌晨謝員3萬元交保，但謝及女友搭乘計程車北上返家時，凌晨3時許在中山高新竹段發生車禍，女友傷重不治，謝員送醫。

刑事局表示案件進入司法程序，依法偵辦。

據了解，謝姓偵查員原本在刑事局中部打擊犯罪中心任職，半年前支援刑事局打詐情資研析中心，本周一調任科偵中隊，他先前負責分析詐團金流和洗錢趨勢，平時工作辛苦認真，更會自主研究虛擬貨幣錢包如何凍結扣押，將贓款返還給被害人，也樂於分享交流，在工作單位內外有一定好評。

至於謝員的陳姓女友在民間虛擬貨幣公司任職，從事區塊鏈及幣流分析，對於如何幣流及凍結節點有很高專業度，陳女是區塊鏈金融犯罪首席調查師，曾助檢警追蹤創意私房非法金流，也曾擔任檢調警相關授課講師。

日前刑事局政風室接獲檢舉，謝員疑似外洩資料給女友，檢方昨天搜索刑事局並帶走兩人，偵訊後謝員以3萬元交保。

不過另據警方了解，台中檢警偵辦他案時，發現陳女任職的交易所電腦，有警方監控的個資出現，因此才會懷疑有洩密情事，檢方展開偵辦動作。

謝員與女友搭乘計程車返回台北時，在中山高新竹香山段，發生追撞車禍，陳姓女友傷重身亡，謝員受傷送醫，目前無生命危險。

警界人士指出，謝員辦案充滿熱忱，雖然自主學習加密貨幣流向及及洗錢分析，但因女友有該方面專業度，因此可能詢問女友意見幫忙分析，過程中可能透露承辦案件，甚至請女友幫忙製作分析報告，站在謝員角度，可能是請專家協助，希望案件有更完善的角度。