刑事局偵查員涉洩密交保 北返遇國道6車追撞「車頭全毀」女友身亡

國道1號新竹湖口北向路段，今天凌晨3點左右發生一起6車連環追撞事故，最後1輛猛撞前車的營業轎車車頭全毀，造成車內一名女乘客傷重送醫不治；與女死者同車的謝姓男友是刑事局涉洩密罪偵查員，昨兩人在台中開完庭後準備一起北返卻遇上死劫，對此國道警不願證實其身分，僅低調表示事故已進入刑事調查中。

據了解，台中地檢署偵辦詐團洗錢案件，意外查出刑事局打詐情資研析中心的詐團洗錢監控資料居然外流，全案檢方以涉犯洩密罪嫌昨派員到刑事局科技犯罪防制中心搜索，並帶走一名現職科偵中隊的外勤謝姓偵查員（31歲）歲，並同步搜索住家並約談謝男女友到案，今晨台中地檢署諭知謝員3萬元交保候傳，兩人起搭車北返途中，車輛卻在國道發生車禍，造成謝男女友傷重送醫後宣告死亡。

今天凌晨3點左右，國1新竹湖口北向路段先是在76K發生一名拖吊車司機在車道遭後車碰撞事故，造成後方車流回堵超過1公里。陳姓女死者（39歲）與謝姓男友一起搭乘白牌出租車從台中北返，途經北向77.7公里處時，徐姓司機（37歲）疑因未注意車前狀況，高速追撞前方1輛營業小客車後，該車再向前推撞4部車輛而肇事。

國道警方表示，本案各車駕駛人酒測值均為0，共造成6人受傷 ，疑肇事白牌出租車車頭毀損嚴重，陳姓女乘客送醫後傷重不治，其謝姓男友也受傷送醫，現場於4點57分排除，全線恢復正常通車，後續肇事原因仍有待調查釐清。