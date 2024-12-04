刑事局警員涉洩密 區塊鏈專家女友請回遇劫…曾助創意私房追金流

台中地檢署昨偵辦刑事局洩密案，昨帶回謝姓偵查員及其擔任區塊鏈調查師的陳姓女友，複訊至今凌晨依洩密、違反個資法等命謝3萬元交保，謝女則請回，未料2人獲釋後搭車北上遇車禍，陳女傷重不治，陳是區塊鏈金融犯罪首席調查師，曾助追蹤創意私房非法金流。

台中地檢署詐欺專組掌握刑事局內部疑將詐騙被害人個資外洩一事，昨天指揮台中市警局刑警大隊、警政署政風室等，北上搜索刑事局謝姓偵查員辦公室、住家等。

由於檢警懷疑謝員將相關被害人個資，外洩其給擔任區塊鏈調查員的陳姓女友，由陳女負責製作相關分析報告以利他辦案，昨一併將陳女列被告傳訊到庭，檢察官複訊至今凌晨2點多才訊畢，依洩密、違反個資法諭令謝員3萬元交保，另謹慎考量後命陳女無保請回。

由2人開完庭後已經深夜，謝男、陳女則選擇搭計程車北返，未料卻在新竹路段發生嚴重車禍，導致陳女傷重不治，謝則無生命危險。

經查，陳女擔任民間虛擬幣交易所得區塊鏈金融犯罪調查師，負責反洗錢調查、追蹤幣流，還曾受邀赴地檢署、調查局及刑事局上課，近期更協助追蹤性影像犯罪集團「創意私房」的不法金流，並從相關性剝削犯罪區塊鏈打擊犯罪。

據了解，刑事局內部為追蹤非法金流泰達幣等，但國內政府並無直接對接泰達公司的管道，謝員疑似才利用刑事局內部詐騙被害人的個資，想透過陳女的專業去追蹤被害人金流，但因並非法定程序，才被檢方認定疑有洩密之嫌。