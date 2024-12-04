快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

聽新聞
0:00 / 0:00

刑事局警員涉洩密 區塊鏈專家女友請回遇劫…曾助創意私房追金流

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署昨偵辦刑事局洩密案，昨帶回謝姓偵查員及其擔任區塊鏈調查師的陳姓女友，複訊至今凌晨依洩密、違反個資法等命謝3萬元交保，謝女則請回，未料2人獲釋後搭車北上遇車禍，陳女傷重不治，陳是區塊鏈金融犯罪首席調查師，曾助追蹤創意私房非法金流。

台中地檢署詐欺專組掌握刑事局內部疑將詐騙被害人個資外洩一事，昨天指揮台中市警局刑警大隊、警政署政風室等，北上搜索刑事局謝姓偵查員辦公室、住家等。

由於檢警懷疑謝員將相關被害人個資，外洩其給擔任區塊鏈調查員的陳姓女友，由陳女負責製作相關分析報告以利他辦案，昨一併將陳女列被告傳訊到庭，檢察官複訊至今凌晨2點多才訊畢，依洩密、違反個資法諭令謝員3萬元交保，另謹慎考量後命陳女無保請回。

由2人開完庭後已經深夜，謝男、陳女則選擇搭計程車北返，未料卻在新竹路段發生嚴重車禍，導致陳女傷重不治，謝則無生命危險。

經查，陳女擔任民間虛擬幣交易所得區塊鏈金融犯罪調查師，負責反洗錢調查、追蹤幣流，還曾受邀赴地檢署、調查局及刑事局上課，近期更協助追蹤性影像犯罪集團「創意私房」的不法金流，並從相關性剝削犯罪區塊鏈打擊犯罪。

據了解，刑事局內部為追蹤非法金流泰達幣等，但國內政府並無直接對接泰達公司的管道，謝員疑似才利用刑事局內部詐騙被害人的個資，想透過陳女的專業去追蹤被害人金流，但因並非法定程序，才被檢方認定疑有洩密之嫌。

經查，謝員昨並未坦承，另陳女製作相關分析報告時，究竟有無經手被害人個資仍存疑，檢方審慎考量才命她無保請回。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

創意私房 車禍

延伸閱讀

長官同事皆錯愕…刑事局偵查員涉洩密被帶回 交保後出車禍女友亡

九州博弈案林明佐涉洩密貪汙 前電視台記者捲入被控洗錢今出庭

買不起房只能分手？對女友太大方遭反噬 他懊惱：早知吃路邊攤就好

律師洩密毒販70萬元交保 意外發現與台版柬埔寨案有牽連

相關新聞

長官同事皆錯愕…刑事局偵查員涉洩密被帶回 交保後出車禍女友亡

刑事局謝姓偵查員涉嫌洩密案件，謝與女友昨天被台中地檢署帶回訊問，謝今凌晨獲3萬元交保，未料謝與女友搭計程車北返時出車禍，...

刑事局偵查員打詐辦案獲好評 疑洩密幣流分析師女友遭檢舉

刑事局政風室接獲檢舉，刑事局洗錢資料疑似外洩，報請台中地檢署指揮，昨天（3日）檢方與刑事局政風室發動搜索，帶走刑事局科技...

刑事局偵查員涉洩密交保 北返遇國道6車追撞「車頭全毀」女友身亡

國道1號新竹湖口北向路段，今天凌晨3點左右發生一起6車連環追撞事故，最後1輛猛撞前車的營業轎車車頭全毀，造成車內一名女乘...

刑事局警員涉洩密 區塊鏈專家女友請回遇劫…曾助創意私房追金流

台中地檢署昨偵辦刑事局洩密案，昨帶回謝姓偵查員及其擔任區塊鏈調查師的陳姓女友，複訊至今凌晨依洩密、違反個資法等命謝3萬元...

導入智慧農業、可愛筆記本記錄生長 雲林警破獲史上最大大麻溫室

雲林檢警憲專案小組於本月2日聯手破獲史上最大溫室大麻植栽場及製毒廠，市值逾10億元，並逮捕蔡男等5名嫌犯，溫室不僅導入智...

酒後網路口角互嗆輸贏引爆深夜砸車 南警以車追人傳喚9人嚴辦

台南市官田區台一線省道昨深夜不平靜，有汽車遭多名少年砸損，警以車追人掌握涉案9人，初步調查，因酒後網路口角衍生衝突，警詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。