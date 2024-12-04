長官同事皆錯愕…刑事局偵查員涉洩密被帶回 交保後出車禍女友亡

刑事局謝姓偵查員涉嫌洩密案件，謝與女友昨天被台中地檢署帶回訊問，謝今凌晨獲3萬元交保，未料謝與女友搭計程車北返時出車禍，謝女友傷重不治，謝過去曾在刑事局中打服務，訊息傳回中打後，同事都表示錯愕、不可置信，不過相信謝的為人，判斷應是「一時不慎」而有洩密行為。

據透露，謝姓偵查員曾在刑事局中部打擊犯罪中心任職，因擅長虛擬貨幣幣流分析，今年初才北上刑事局支援打詐情資研析中心的工作，不過職缺仍掛在刑事局中打，謝過去與同事相處融洽、為人和善、熱心幫助同事，也都會在刑事局內部辦理的講習，分享追查虛擬貨幣幣流的經驗，不吝於分享。

刑事局中打長官、同事知道謝員因涉洩密被檢方帶回訊問，以及出車禍的訊息，聽聞訊息時都很震驚，也認為謝熟悉相關偵辦規範，不會將偵辦資料外流，可能是不慎將「雲端硬碟」的權限開放錯誤，才誤觸法網。

據了解，謝員的女友也是從事虛擬貨幣相關工作，此次也被檢方列為證人調查，謝員是否有便宜行事，將相關資料外洩給女友，將由檢方後續釐清。