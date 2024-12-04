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導入智慧農業、可愛筆記本記錄生長 雲林警破獲史上最大大麻溫室

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林檢警憲專案小組於本月2日聯手破獲史上最大溫室大麻植栽場及製毒廠，市值逾10億元，並逮捕蔡男等5名嫌犯，溫室不僅導入智慧農業科技，犯嫌更是天天忙著除草、澆水等農務，警方一度懷疑「是不是在種番茄」，多次深夜冒險涉溪、匍匐前進溫室探查，最終才確認溫室內作物是大麻。

雲林縣警局今年5月接獲情資，指蔡嫌等人欲尋地種植大麻，謀取暴利，便展開長達半年的跟監蒐證，蔡嫌等人在台南偏遠山區租地搭建溫室種植，溫室外種植大片香蕉掩護，並有溪流圍繞阻絕外界。

雲林縣警局破獲大麻植栽場，市值超過10億元。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣警局破獲大麻植栽場，市值超過10億元。記者陳雅玲／翻攝

蒐證期間，蔡嫌等人每天非常勤勞的除草、澆水，警方為確認溫室內的作物，利用深夜屢次涉溪、匍匐前進數百公尺，宛如行軍進溫室蒐證，一度遇到毒蛇，狼狽不堪，因當時大麻植栽尚小，蔡嫌等人甚至使用橘色匍匐莖固定夾，避免植株生長雜亂，讓警方一度懷疑是不是誤會了，嫌犯可能是在種番茄，直到後來潛入溫室內，確認內部就是大麻植栽，才順利一舉破獲。

雲林縣刑大偵三隊長蔡岡宏表示，這次破獲的大麻植栽場溫室面積約1公頃，連同周邊掩護面積達3公頃，共逮捕37歲蔡男、28歲陳女、29歲林男、54歲詹男、25歲鄭男等5人，犯嫌擁有高度專業分工的運作模式，蔡男負責種植、採摘，林男負責製毒，其餘負責種植工作。

據了解，大麻植栽溫室使用的是鋼骨結構，光是搭建成本就要近千萬元，溫室內導入智慧科技，配備控溫控濕系統及專業植物生長燈具，會定時開燈增加照明，用來提高大麻植株的生產效率，宛如智慧農業示範，大麻種植3個多月即可進行採收，製成的大麻花行情每公克約1300至1800元，且可重複採摘。

警方並在現場查扣犯嫌種植用的知識小卡、生長筆記本，內容紀錄調配農藥、肥料方式，包括「XX天要施肥一次」、「XX天要噴藥除蟲」，知識卡片上寫著「植物有男女之分，我們要的是女生，一株男生都不行…」。

全案依違反毒品危害防制條例移請雲林地檢署偵辦，蔡嫌等5人訊後經雲林地方法院裁定羈押禁見。據了解，5人均無農業背景，卻知道如何透過智慧科技方式種植，警方懷疑背後可能有人指導，持續向上溯源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲林縣警局破獲大麻植栽場，市值超過10億元。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣警局破獲大麻植栽場，市值超過10億元。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣警局破獲大麻植栽場，市值超過10億元。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局破獲大麻植栽場，市值超過10億元。記者陳雅玲／攝影
警方在現場查扣犯嫌種植大麻用的知識小卡、生長筆記本。記者陳雅玲／攝影
警方在現場查扣犯嫌種植大麻用的知識小卡、生長筆記本。記者陳雅玲／攝影
警方在現場查扣犯嫌種植大麻用的知識小卡、生長筆記本。記者陳雅玲／攝影
警方在現場查扣犯嫌種植大麻用的知識小卡、生長筆記本。記者陳雅玲／攝影

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