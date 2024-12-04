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酒後網路口角互嗆輸贏引爆深夜砸車 南警以車追人傳喚9人嚴辦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市官田區台一線省道昨深夜不平靜，有汽車遭多名少年砸損，警以車追人掌握涉案9人，初步調查，因酒後網路口角衍生衝突，警詢後依毀損、妨害秩序等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

事件發生在昨深夜近11點，台1線官田區中華路邊傳砸車，林姓男子愛車轎車車窗玻璃等處遭不明人士拿棍棒等物砸破，鈑金多處明顯凹痕，警方接獲110通報立即啟動快打部隊到場處理，抵達時相嫌犯已逃逸，現場僅留遭毀損車輛。

警方調閱路口監視器以車追人，掌握共有3輛車，進一步清查涉案共有9人，今上午陸續傳喚到案坦承上情。

據查，林姓車主與涉嫌砸車的林男為舊識，常網路聊天，雙方昨上網深夜飲酒作樂，不明原因口角、互嗆要輸贏，事後林男不滿，邀集麻豆附近共9人開車前往林姓車主附近叫陣，還將停在路旁車子狠砸，隨後鳥獸散。

麻豆警分局案發傳喚林等9人，大都為20多歲男子，警方強調，對街頭聚眾鬥毆、滋事等暴力事件零容忍，絕對從速、從嚴偵辦，壓制犯罪者囂張氣焰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南官田傳出網路酒後口角引爆砸車 警方以車追人傳喚9人嚴辦。記者謝進盛／翻攝
台南官田傳出網路酒後口角引爆砸車 警方以車追人傳喚9人嚴辦。記者謝進盛／翻攝

台南 網路 車主

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