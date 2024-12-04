聽新聞
0:00 / 0:00
酒後網路口角互嗆輸贏引爆深夜砸車 南警以車追人傳喚9人嚴辦
台南市官田區台一線省道昨深夜不平靜，有汽車遭多名少年砸損，警以車追人掌握涉案9人，初步調查，因酒後網路口角衍生衝突，警詢後依毀損、妨害秩序等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
事件發生在昨深夜近11點，台1線官田區中華路邊傳砸車，林姓男子愛車轎車車窗玻璃等處遭不明人士拿棍棒等物砸破，鈑金多處明顯凹痕，警方接獲110通報立即啟動快打部隊到場處理，抵達時相嫌犯已逃逸，現場僅留遭毀損車輛。
警方調閱路口監視器以車追人，掌握共有3輛車，進一步清查涉案共有9人，今上午陸續傳喚到案坦承上情。
據查，林姓車主與涉嫌砸車的林男為舊識，常網路聊天，雙方昨上網深夜飲酒作樂，不明原因口角、互嗆要輸贏，事後林男不滿，邀集麻豆附近共9人開車前往林姓車主附近叫陣，還將停在路旁車子狠砸，隨後鳥獸散。
麻豆警分局案發傳喚林等9人，大都為20多歲男子，警方強調，對街頭聚眾鬥毆、滋事等暴力事件零容忍，絕對從速、從嚴偵辦，壓制犯罪者囂張氣焰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言