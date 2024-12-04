影／霧峰警破毒咖啡包及喪屍煙彈分裝場有功 中市唯一獲行政院表揚

台中市警察局霧峰分局查緝毒咖啡包及喪屍煙彈分裝場，由於查緝毒品種類、數量和逮捕人數多，日前獲行政院長卓榮泰表揚為第11波安居專案有功人員及單位，也是台中市各查緝單位唯一受獎的。

霧峰警分局長廖誌銘上說，這是檢警共同努力的成果，目前喪屍煙彈屬毒品危害防制條例所規範的「第二級毒品」，民眾若有製造、運輸、販賣情形，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，切勿以身試法。

警分局上午說，日前偵辦施用及持有毒品案時，循線得知施姓男子等7人有販賣依托咪酯麻醉菸彈及毒咖啡包之嫌，因此組成專案小組跟監、蒐證，並報請檢察官温雅惠指揮偵辦。

警方說，該集團利用網路販毒，組織分工嚴密，並時常變換使用車輛以規避查緝。專案小組分析多筆車行資料，調閱上百支監視器比對，在台中市北屯、西屯區及豐原區查獲大量毒品咖啡包計1331包重3540公克、愷他命117包重317公克、神仙水196瓶毛重1911公克、哈密瓜碇569顆重586公克、麻醉煙彈65顆重382公克、現金9萬9200元，以及及手機十數支等。

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