姓名遭偽造詐騙 台大院長吳明賢：醫院不可能淪為掮客

醫療詐騙事件頻傳，台大醫院近期接獲許多民眾通報，有人假冒該院院長吳明賢名義，在網路上兜售「台大醫院疾病終生疾病醫療保障」，甚至端出7折優惠、限額一千人。吳明賢今天回應，經院方調查，該訊息來自對岸，台大醫院是公立醫院，不可能與私人單位、個人簽訂醫療合約。

台大院方表示，近期接獲許多民眾檢舉，在網路各種管道收到台大醫院醫療保障傳單，還明定疾病保障範圍，包括慢性疾病、重大疾病等，均可享有免費醫療、優先醫療服務，內容署名院長吳明賢，是偽造印信，有熱心民眾提供畫面，目前院方已在臉書、IG等管道，加強宣導民眾分辨假訊息，且不排除將內容移送警方偵辦。

吳明賢強調，醫院不會像「醫療掮客」一樣販售醫療合約，數位化時代，詐騙訊息非常多，民眾應該有基本判斷力、邏輯能力加以分辨，台大醫院是公立醫院，不會與私人單位簽訂醫療合約，也不會透過外部公司銷售醫療產品，除非台大醫院成立公司，才有可能有產品上市，「但目前為止，台大醫院還沒成立任何公司。」

台大醫院許多名醫掛號一位難求，有病友上網請人代排，院方也提供初診民眾專門診次等。根據該流出的「疾病保障醫療合約」，自合約簽訂日起，將提供民眾台大醫院醫療保障，還提出醫療保障，並以「慶祝兩大團隊跨國強強聯合」為由，開放「台灣地區客戶」瘦身配方，還提供「明賢教授」專供的「強效膠原因子」。