聽新聞
0:00 / 0:00
嫌Uber轉彎太慢 高雄男尾隨超車拿空氣槍掃射嚇壞乘客
高雄陳姓司機今年8月7日凌晨行經新興區中華路與七賢路口，開在陳男後方的香姓男子不滿陳男左轉太慢，一路尾隨至車旁後，持槍朝陳男射擊，嚇壞陳男及後座蕭姓女乘客，警方循線逮到香男，槍枝經鑑定殺傷力未達標，雄檢最後僅依恐嚇罪起訴香男。
檢警調查，事發當天陳男駕駛營業轎車，載著蕭姓女乘客行經中華路與七賢路口，當時陳準備從七賢路左轉至中華路，香男不滿陳男左轉太慢，便開車尾隨在陳男後方。
兩車行經中華路、民生路口時，香男行駛到陳男車旁，持預藏的空氣槍朝陳男車輛射擊，打破陳男後座右車窗，嚇壞坐在後座的蕭姓女乘客。
新興警分局獲報後，循線查緝香男到案，查扣香當時射擊的空氣槍，香到案後認罪，警方將他的空氣槍送鑑定，彈丸動男僅8.5焦耳，未達內政部公告槍砲殺傷力認定標準。
高雄地檢署偵結，考量香男槍枝未達管制標準，毀損部分與陳男達成和解，今偵結僅依恐嚇危害安全罪起訴香男。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言