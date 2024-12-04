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嫌Uber轉彎太慢 高雄男尾隨超車拿空氣槍掃射嚇壞乘客

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓司機今年8月7日凌晨行經新興區中華路與七賢路口，開在陳男後方的香姓男子不滿陳男左轉太慢，一路尾隨至車旁後，持槍朝陳男射擊，嚇壞陳男及後座蕭姓女乘客，警方循線逮到香男，槍枝經鑑定殺傷力未達標，雄檢最後僅依恐嚇罪起訴香男。

檢警調查，事發當天陳男駕駛營業轎車，載著蕭姓女乘客行經中華路與七賢路口，當時陳準備從七賢路左轉至中華路，香男不滿陳男左轉太慢，便開車尾隨在陳男後方。

車行經中華路、民生路口時，香男行駛到陳男車旁，持預藏的空氣槍朝陳男車輛射擊，打破陳男後座右車窗，嚇壞坐在後座的蕭姓女乘客。

新興警分局獲報後，循線查緝香男到案，查扣香當時射擊的空氣槍，香到案後認罪，警方將他的空氣槍送鑑定，彈丸動男僅8.5焦耳，未達內政部公告槍砲殺傷力認定標準。

高雄地檢署偵結，考量香男槍枝未達管制標準，毀損部分與陳男達成和解，今偵結僅依恐嚇危害安全罪起訴香男。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

恐嚇 槍枝 車行

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