影／雲林警破獲史上最大大麻溫室植10億 嫌犯生長筆記曝光

雲林檢警憲專案小組於本月2日聯手破獲大麻植栽場及製造工廠，該植栽場以溫室種植大麻，在場外種植香蕉掩護，警方估計市值超過10億元，堪稱史上最大戶外溫室大麻植栽場。

雲林縣警局今年5月接獲情資，指蔡嫌等人欲尋地種植大麻，謀取暴利，雲林縣警偵三隊長蔡岡宏表示，因蔡嫌等人每天除草、施肥，宛如農夫，為蒐證確認，屢次涉溪、匍匐前進數百公尺，宛如行軍進溫室蒐證，還一度遇到毒蛇。

歷經半年跟監，費盡苦心終於確認蔡嫌等人在台南偏遠山區花費一千多萬元架網搭設溫室種植大麻，並在外廣植香蕉掩護。

雲林縣警局與台南市玉井分局及南投、彰化、雲林、嘉義憲兵隊等單位共組專案小組，並報請雲林地檢署指揮偵辦，該署指派檢察官廖易翔主辦、彭彥儒、吳明珊協助偵辦。

雲林縣刑大大隊長楊承璋表示，本月2日軍警動員60多人，成功破獲大麻種植場、大麻製造工廠，扣得大麻植株1766株（部分植株已達2公尺高）及栽種、製毒設備等物，並逮捕5名製毒集團成員，查扣大麻植株、大麻花及成品、各式大麻加工設備、種植工具、現金及手機等證物。

該植株場占地面積約3公頃，蔡嫌等人為求大麻生長快速，不僅定時施肥，加掛植物生長燈，還製作生長筆記、種植知識卡片，卡片上寫著「植物有男女之分，我們種的是女生，一株男生都不行，男生會跟全部女生交配，會生種子，有種子的就是爛貨…」。

全案依違反毒品危害防制條例移請雲林地檢署偵辦37歲蔡男、28歲陳女、29歲林男54歲詹男、25歲鄭男等5人訊後經雲林地方法院裁定羈押禁見，該案持續向上溯源。雲林縣長張麗善、雲林縣警察之友會理事長吳政憲等今到警局鼓勵及肯定警方表現，並頒發破案慰勉金30萬元。

雲林縣警局長李建民表示，警方有絕對信心守護民眾生命、財產安全，致力打造無毒家園環境，確保社會安定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885