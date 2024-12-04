聽新聞
0:00 / 0:00
九鵬基地藥柱爆炸燃燒 中科院技師85%燒燙傷
中科院九鵬基地昨午發生藥柱爆炸燃燒意外，造成柳姓技術師上半身、手臂及臉部約85%面積燒燙傷。中科院立即將傷者送至恆春旅遊醫院急救，後續轉送國軍左營醫院治療，中科院將深入鑑定調查意外原因。
九鵬基地是在昨午2點39分左右傳出意外，當時院區執行火工作業，藥柱意外爆炸燃燒，造成負責執行的柳姓技術師燒燙傷，中科院表示，會全力協助醫治受傷人員，並調查燃燒原因。
九鵬基地機敏程度僅次於衡山指揮所，中科院研製的各型飛彈都在這試射，地位至關重要，但近年來意外事故頻傳，去年8月3日院內人員進行火藥餘料銷毀作業時，因不明原因發生大規模燃燒，造成4人燒燙傷，2人傷勢嚴重，全身分別受到85%、50%燒燙傷。
4月22日中午傳出巨大聲響，救護車陸續抵達九鵬基地，引發附近居民恐慌，原以為彈藥設施出意外，結果是基地內兩貨車碰撞，造成3人受傷，其中1人一度受困車內，9月12日下午，一名53歲林姓工程人員基地內進行浪板工程時，不慎從3樓高處落下，身受重傷。昨午則是執行火工作業時，發生藥柱意外爆炸燃燒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言