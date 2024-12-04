九鵬基地藥柱爆炸燃燒 中科院技師85%燒燙傷

中科院九鵬基地昨傳出藥柱燃燒意外，柳姓技術師全身達85%燒燙傷，緊急送往恆春旅遊醫院急救。記者潘奕言／翻攝 中科院九鵬基地昨午發生藥柱爆炸燃燒意外，造成柳姓技術師上半身、手臂及臉部約85%面積燒燙傷。中科院立即將傷者送至恆春旅遊醫院急救，後續轉送國軍左營醫院治療，中科院將深入鑑定調查意外原因。

九鵬基地是在昨午2點39分左右傳出意外，當時院區執行火工作業，藥柱意外爆炸燃燒，造成負責執行的柳姓技術師燒燙傷，中科院表示，會全力協助醫治受傷人員，並調查燃燒原因。

九鵬基地機敏程度僅次於衡山指揮所，中科院研製的各型飛彈都在這試射，地位至關重要，但近年來意外事故頻傳，去年8月3日院內人員進行火藥餘料銷毀作業時，因不明原因發生大規模燃燒，造成4人燒燙傷，2人傷勢嚴重，全身分別受到85%、50%燒燙傷。

4月22日中午傳出巨大聲響，救護車陸續抵達九鵬基地，引發附近居民恐慌，原以為彈藥設施出意外，結果是基地內兩貨車碰撞，造成3人受傷，其中1人一度受困車內，9月12日下午，一名53歲林姓工程人員基地內進行浪板工程時，不慎從3樓高處落下，身受重傷。昨午則是執行火工作業時，發生藥柱意外爆炸燃燒。