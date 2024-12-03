「電腦王阿達」刊文教學看盜版 四聲明強調：員工不諳法令所致

「電腦王阿達」站長沈政達。聯合報系資料照

刑事局查獲網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」涉在網站、YouTube頻道刊登教學瀏覽盜版影音的文章，被依違反著作權法送辦，「電腦王阿達」今晚在臉書發布4點聲明，強調此案是員工「不諳法令之個人行為」造成，未來將加強教育、管理，也對此事件造成社會負面影響，深感遺憾。

以下為「電腦王阿達」在官網發布的四點聲明：

二、本公司成立以來，一向秉持合法、正當之經營理念，業務營運亦 遵循相關法律規範，並強調對於智慧財產權之尊重，而該名員工 之行為與本公司之營運精神背道而馳，針對本次事件，本公司已 對該名員工進行懲處，並將加強員工之管理與教育，避免類似事件再度發生。

三、此外，本公司亦已全力配合檢警單位對於本次事件之調查處理， 除事發後已第一時間下架爭議文章，並提供必要之協助及相關資料，絕無推諉。

四、未來，本公司將秉持更嚴謹的態度，全面提升內部管理與監督密度，以維護安全、合法之網路使用環境。於此亦籲請大眾朋友，勿下載或使用不明來源或具有侵權疑慮之軟體，除為尊重他人智慧財產權，亦為保障個人設備安全，並避免涉入法律爭議。