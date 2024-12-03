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台積電都賣了…吳淡如被冒名送書假投資 臉書帳號反遭檢舉疑詐團搞的

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

刑事局建置「打詐儀表板」專網，今邀作家吳淡如宣導，她感嘆長期被假投資詐騙集團冒名，還送書給被害人，她每月在臉書公告詐騙廣告10則以上，帳號反被檢舉，懷疑是詐團所為。

吳淡如說，她一直被詐騙集團冒名，昨還有人致電問她「怎麼在送書？」詐團郵寄書，可知道民眾的姓名、住址及電話，只是在埋線釣大魚。

她說，投資詐騙一定是假的，沒有人一定要替陌生人賺錢，「如果是他已經百發百中的話，他自己早就很富有了，他還真不需要接管你的錢。」只要有人說會幫忙賺錢，絕對不會還錢。

她說，她在臉書每月公告詐騙廣告10則以上，後來為避免投資詐騙，她不買個股，連台積電股票都賣掉，「你能夠用我怎麼樣來炒股？」有很多未上市股票詐騙，其實上市股票很多選擇，為何要選未上市？

對於假交友詐騙，吳淡如舉例，她的公司一名前員工認識網友，對方說要從國外來看這名員工，但需要5百萬元，「小女生怎麼會有5百萬？」只好去地下錢莊借錢，沒辦法還錢被押，家人還拿錢贖人。

她提及在臉書檢舉詐騙廣告，結果她的帳號被檢舉，「我至少被封了3次，我都懷疑是詐騙集團檢舉，反而讓合法的被下架」，這些都是問題，期待政府有相關申訴管道。

刑事局長周幼偉說，上月詐騙案1萬8204件、財損126億7594萬元，數據非常驚人；打詐儀表板優化，可看到詐騙手法，讓民眾知道政府打詐、識詐有很多新措施，了解最新件數及變化情形，有任何疑問撥打165反詐騙諮詢專線。

刑事局建置「打詐儀錶板」專網，今由局長周幼偉（中）說明，邀作家吳淡如（右二）宣導，她感嘆長期被假投資詐騙集團冒名。記者李奕昕／攝影
刑事局建置「打詐儀錶板」專網，今由局長周幼偉（中）說明，邀作家吳淡如（右二）宣導，她感嘆長期被假投資詐騙集團冒名。記者李奕昕／攝影
刑事局建置「打詐儀錶板」專網，今由局長周幼偉（左）說明，邀作家吳淡如（中）宣導，她感嘆長期被假投資詐騙集團冒名。記者李奕昕／攝影
刑事局建置「打詐儀錶板」專網，今由局長周幼偉（左）說明，邀作家吳淡如（中）宣導，她感嘆長期被假投資詐騙集團冒名。記者李奕昕／攝影

吳淡如 廣告 打詐 詐騙集團

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