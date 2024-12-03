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影／屏東里港越南小吃部豔名遠播 設「K包」VIP包廂販毒

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市刑警大隊接獲線報，在屏東里港豔名遠播的某越南小吃店，店方疑販賣毒品給陪侍女和顧客助興，動員包圍查獲K他命等毒品，查獲60人涉案，將女負責人等5人依違反毒品危害防制條例移送法辦。

據警方了解，遭查緝的屏東縣里港鄉中山南路某越南小吃部，營業約9年，近半年，小吃部還設「K包」VIP包廂，涉嫌販賣毒品，供陪侍女子和顧客助興。高雄市刑大偵二隊獲報，報請屏東地檢署指揮，與移民署南區事務大隊等單位，10月26日包圍小吃部查緝毒品。

警方在小吃部小姐休息室及置物櫃，查獲獲二級毒品依托咪酯1瓶、三級毒品卡西酮咖啡包330包和K他命3包及K煙，查獲60人涉案，拘捕涉嫌販毒的台籍負責人蘇姓女子（41歲）、領檯黃姓女子（32歲）、員工阮姓（44歲）、賴姓2女子（40歲）和謝姓男子（43歲）等5人，其餘台籍客人29人、大陸籍女子9人、越南籍女子17人，其中越南女子有5人是失聯移工。

據了解，店方疑認為客人和陪侍女子有需要，便涉嫌暗中販毒牟利，將蘇姓女負責人及員工等5人，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，5人承認涉案獲請回，其餘客人和陪侍女子驗尿結果後再查辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

屏東里港越南小吃部豔名遠播 ，店內「K包」販毒，警方包抄，一網成群。記者林保光／翻攝
屏東里港越南小吃部豔名遠播 ，店內「K包」販毒，警方包抄，一網成群。記者林保光／翻攝
屏東里港越南小吃部豔名遠播 ，店內「K包」販毒，警方包抄，一網成群。記者林保光／翻攝
屏東里港越南小吃部豔名遠播 ，店內「K包」販毒，警方包抄，一網成群。記者林保光／翻攝

小吃 毒品 越南

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