彰化縣偵查佐亡故咒同事 家屬聲明稱身心失調無關罷凌

彰化縣警察局。聯合報系資料照片 彰化縣警局刑警大隊偵二隊39歲張姓偵查佐上月17日在租屋處輕生，並詛咒隊長蕭登元及兩名同事，家屬質疑他遭職場霸凌，警方移由檢方調查中。不過，家屬今天上午委由律師發表聲明，表示張姓偵查佐是因自我工作壓力致身心失調而輕生，無關霸凌，還同事清白。

被詛咒的隊長蕭登元回應說，張姓偵查佐是位戮力從公的好同事，他的離世令人不捨，希望家屬節哀；這段期間，他與同事、長官都飽受壓力，但也勇於面對，並積極協助處理後事。

張姓偵查佐的妻子委由律師林瓊嘉發表聲明，並具名。聲明書指出，張姓偵查佐在往生前，因社會毒品、詐騙汜濫，警政署宣告反毒、反詐騙是治安重要工作，他為貫徹使命，曾洽請林瓊嘉法律事務所轉介犯罪防治學系教授協助提供作專案研究，甚至回家徹夜整理資料。

聲明書提到，他曾說他一定要提出標準工作手冊，他熱愛工作、執著追求正義的心，因研究遇到瓶頸，壓力導致長期失眠而負面情緒。他們曾要求他要看醫師，但卻說：能夠讓他入睡，就是警察反毒、反詐的專案手冊，他強烈的打擊詐騙、毒品的熱情，認真工作的人卻不幸殞命，是家屬內心的至痛。

聲明書指出，過去家屬曾質疑彰化縣警察局、質疑他的同事霸凌，導致輕生，家屬整理遺物，才發現他是想提供警界打擊詐詐騙、毒品的標準工作手冊；在勤務、自我專案研究雙重壓力下，導致身心失調而有輕生的不幸結果，這無關職場霸凌，對過去因誤會造成他的同事、長官困擾，為此家屬有義務澄清，還他同事、長官的清白。