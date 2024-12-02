南市刑大大隊長霸凌未成立仍遭調職 李宏倫接任強調會多溝通

台南市政府警察局刑警大隊今下午辦理卸任、新任大隊長交接典禮，由原高雄市林園警分局長李宏倫接任，對於未來如何強化內部管理與領導統御，李宏倫回應「會多溝通」。

原南市刑大大隊長張文源日前遭爆疑涉職場霸凌遭控霸凌未成立，市警局以張領導統御及內部管理影響內部管理內部團結和諧等，報請警政署調整職務，警政署上月29日發布人事調整，張文源調任警政監，支援刑事局服務，遺缺由高雄市警察局林園分局長李宏倫接任，今下午辦理人事布達，由市警局長林國清監交，張並未出席。

下午交接並未觸及霸凌相關議題，對於日前紛擾，刑大幹員私下都以「都過去了」，不願多談。

李宏倫布達前受訪時對於如何強化市刑大內部管理與領導統御，回稱會「會多溝通」，他指出，刑事工作牽涉細節「很繁雜」、「責任很重」，又具特殊性，大家須目標一致，要有辦法讓團體目標一致，因此溝通很重要。

李宏倫進一步說明，刑事偵辦過程，參與的每個人有每個人想法，最重要的還是要溝通，如何分配有效的警力、資源，大家一起來溝通並取得有效方式；他也強調，維持辦公室環境和諧氣氛很重要，這部分需要他及刑大同仁一起來努力。

林國清致詞時也提醒，當前治安重點工作是掃黑、肅槍、打詐、緝毒，請針對轄內黑道幫派組合加強掃蕩及查緝非法槍械，尤其是幫派組合涉及「光電」、「土方建築」等利益糾紛案件，朝組織犯罪方向偵辦。

另針對幫派組合分子圍事、經營或活動的營業處所，持續實施專案「擴大臨檢」及結合市府各局處實施「聯合稽查」等作為，切斷不法金流，徹底打擊黑道幫派，讓市民能安心。

林國清更提醒警紀重要性，「再好的績效都抵不過一件風紀案件」，請各單位主官(管)及督察單位落實警紀警辦，對有風紀誘因傾向的人員或場所，要加強深入了解，提前防治，要加強法治教育。