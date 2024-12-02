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南市刑大大隊長霸凌未成立仍遭調職 李宏倫接任強調會多溝通

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局刑警大隊今下午辦理卸任、新任大隊長交接典禮，由原高雄市林園警分局長李宏倫接任，對於未來如何強化內部管理與領導統御，李宏倫回應「會多溝通」。

原南市刑大大隊長張文源日前遭爆疑涉職場霸凌遭控霸凌未成立，市警局以張領導統御及內部管理影響內部管理內部團結和諧等，報請警政署調整職務，警政署上月29日發布人事調整，張文源調任警政監，支援刑事局服務，遺缺由高雄市警察局林園分局長李宏倫接任，今下午辦理人事布達，由市警局長林國清監交，張並未出席。

下午交接並未觸及霸凌相關議題，對於日前紛擾，刑大幹員私下都以「都過去了」，不願多談。

李宏倫布達前受訪時對於如何強化市刑大內部管理與領導統御，回稱會「會多溝通」，他指出，刑事工作牽涉細節「很繁雜」、「責任很重」，又具特殊性，大家須目標一致，要有辦法讓團體目標一致，因此溝通很重要。

李宏倫進一步說明，刑事偵辦過程，參與的每個人有每個人想法，最重要的還是要溝通，如何分配有效的警力、資源，大家一起來溝通並取得有效方式；他也強調，維持辦公室環境和諧氣氛很重要，這部分需要他及刑大同仁一起來努力。

林國清致詞時也提醒，當前治安重點工作是掃黑、肅槍、打詐、緝毒，請針對轄內黑道幫派組合加強掃蕩及查緝非法槍械，尤其是幫派組合涉及「光電」、「土方建築」等利益糾紛案件，朝組織犯罪方向偵辦。

另針對幫派組合分子圍事、經營或活動的營業處所，持續實施專案「擴大臨檢」及結合市府各局處實施「聯合稽查」等作為，切斷不法金流，徹底打擊黑道幫派，讓市民能安心。

林國清更提醒警紀重要性，「再好的績效都抵不過一件風紀案件」，請各單位主官(管)及督察單位落實警紀警辦，對有風紀誘因傾向的人員或場所，要加強深入了解，提前防治，要加強法治教育。

市警局指出，李宏倫是中央警察大學正科65期國境警察學系、外事警察學系碩士畢業，歷任嘉義縣警察局、屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長、內政部警政署刑事警察局研究員、偵查第三大隊副大隊長、偵查第八大隊大隊長及高雄市政府警察局林園分局分局長等重要職務，本次調任刑事警察大隊大隊長，希望借重其刑事經驗及領導統御能力，領導刑事警察大隊同仁做好本市治安維護工作。

台南市政府警察局刑警大隊今下午辦理卸任、新任大隊長交接典禮，由原高雄林園分局長李宏倫（中）宣誓，市警局長林國清（左一）出席監交。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局刑警大隊今下午辦理卸任、新任大隊長交接典禮，由原高雄林園分局長李宏倫（中）宣誓，市警局長林國清（左一）出席監交。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局刑警大隊今下午辦理卸任、新任大隊長交接典禮，由原高雄林園分局長李宏倫接任。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局刑警大隊今下午辦理卸任、新任大隊長交接典禮，由原高雄林園分局長李宏倫接任。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局刑警大隊今下午辦理卸任、新任大隊長交接典禮，由原高雄林園分局長李宏倫接任，市警局長林國清（中）監交。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局刑警大隊今下午辦理卸任、新任大隊長交接典禮，由原高雄林園分局長李宏倫接任，市警局長林國清（中）監交。記者謝進盛／攝影

溝通 職場霸凌 警察

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