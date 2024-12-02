八斗子夜市濺血 嫌犯凌晨落網稱債務糾紛才會持刀行凶

新北市謝姓男子昨晚涉嫌持西瓜刀到八斗子夜市，砍殺疑與他有嫌隙的雞排攤王姓員工，在王背部劃出一道15公分長的傷口。消防人員前往救護，將王男送醫急救。警方掌握謝男身分後，今天凌晨將他逮捕，依殺人未遂罪嫌偵辦。

在炸雞排攤位工作的24 歲王姓男子，昨晚10點多在八斗子夜市工作時，22歲謝姓男子持西瓜刀走近雞排攤時，喊了王男姓名，接著持刀追殺王男，朝王背部砍了一刀，隨即逃離現場。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案後，派遣人車前往救護。消防員到場時，王男意傷清楚，後背有15公分長的刀傷，清洗傷口、包紮止血後，送往衛生福利部基隆醫院急救，無生命危險。

警方掌握謝嫌身分後，查出他行凶前，將車子停在北寧路旁啟動雙黃燈，行凶後上車逃離現場。警方聯繫謝的家人策動他投案，今天凌晨到瑞芳將謝帶回偵辦。

八斗子夜市有人行凶，在場民眾拍下消防人員救護照片上傳臉書社團，引發民眾關注。基隆市長謝國樑指示市警局成立專案小組，全力偵辦釐清案情及緝凶。