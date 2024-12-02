快訊

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

豆漿營養零膽固醇…但不是天天都可以喝！ 有這些狀況先暫緩喝

八斗子夜市濺血 嫌犯凌晨落網稱債務糾紛才會持刀行凶

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市謝姓男子昨晚涉嫌持西瓜刀到八斗子夜市，砍殺疑與他有嫌隙的雞排攤王姓員工，在王背部劃出一道15公分長的傷口。消防人員前往救護，將王男送醫急救。警方掌握謝男身分後，今天凌晨將他逮捕，依殺人未遂罪嫌偵辦。

在炸雞排攤位工作的24 歲王姓男子，昨晚10點多在八斗子夜市工作時，22歲謝姓男子持西瓜刀走近雞排攤時，喊了王男姓名，接著持刀追殺王男，朝王背部砍了一刀，隨即逃離現場。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案後，派遣人車前往救護。消防員到場時，王男意傷清楚，後背有15公分長的刀傷，清洗傷口、包紮止血後，送往衛生福利部基隆醫院急救，無生命危險。

警方掌握謝嫌身分後，查出他行凶前，將車子停在北寧路旁啟動雙黃燈，行凶後上車逃離現場。警方聯繫謝的家人策動他投案，今天凌晨到瑞芳將謝帶回偵辦。

八斗子夜市有人行凶，在場民眾拍下消防人員救護照片上傳臉書社團，引發民眾關注。基隆市長謝國樑指示市警局成立專案小組，全力偵辦釐清案情及緝凶。

警方專案小組查出，謝嫌與王男熟識，今天凌晨到瑞芳逮捕謝男，並起出作案的凶刀。王人因為有債務糾紛，謝男得知王男昨晚在八斗子夜市工作，持刀前往尋仇。王男仍在醫院治療，尚無法製作筆錄。

謝男昨晚涉嫌持西瓜刀在八斗子夜市砍殺王男背一刀，消防人員前往救護。警方今凌晨逮捕謝男，依殺人未遂罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
謝男昨晚涉嫌持西瓜刀在八斗子夜市砍殺王男背一刀，消防人員前往救護。警方今凌晨逮捕謝男，依殺人未遂罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
謝男昨晚涉嫌持西瓜刀在八斗子夜市砍殺王男背一刀，消防人員前往救護。警方今凌晨逮捕謝男，依殺人未遂罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
謝男昨晚涉嫌持西瓜刀在八斗子夜市砍殺王男背一刀，消防人員前往救護。警方今凌晨逮捕謝男，依殺人未遂罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
謝男昨晚涉嫌持西瓜刀在八斗子夜市砍殺王男背一刀，消防人員前往救護。警方今凌晨逮捕謝男，依殺人未遂罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
謝男昨晚涉嫌持西瓜刀在八斗子夜市砍殺王男背一刀，消防人員前往救護。警方今凌晨逮捕謝男，依殺人未遂罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

債務 夜市 殺人未遂

延伸閱讀

八斗子夜市男子遭人砍傷 背部出現15公分傷口 凶嫌逃亡

八斗子夜市雞排攤員工遭人持刀砍傷 嫌犯逃亡 警緝凶中

尖沙咀卡拉OK縱火釀17死 嫌犯逃27年內地落網移交港

北屯機捷特區講話大聲妨害安寧 通緝男見警躲草叢被噴辣椒水落網

相關新聞

八斗子夜市濺血 嫌犯凌晨落網稱債務糾紛才會持刀行凶

新北市謝姓男子昨晚涉嫌持西瓜刀到八斗子夜市，砍殺疑與他有嫌隙的雞排攤王姓員工，在王背部劃出一道15公分長的傷口。消防人員...

八斗子夜市男子遭人砍傷 背部出現15公分傷口 凶嫌逃亡

基隆市八斗子夜市1日晚發生凶案，在炸雞攤位工作的王姓男子，遭人持西瓜刀朝背部砍了一刀，劃出長15公分的傷口。消防人員前往救護時，王男意識清楚，送醫後無生命危險。警方已掌握嫌犯身分，追查去向中。

八斗子夜市雞排攤員工遭人持刀砍傷 嫌犯逃亡 警緝凶中

基隆市八斗子夜市1日晚發生凶殺案，一家雞排攤的男性員工，遭人持西瓜刀砍傷背部，送醫後無生命危險。警方已掌握凶嫌身分，初步了解與傷者認識，雙方疑有糾紛，全力緝凶中。

陳啓昱藏24天傳政商界人士、密友接濟 檢：持續追查

涉光電弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱躲藏24天後遭羈押。據指出，調查局、警政署多個單位分頭緝捕，掌握他10月底在法院駁回檢方聲押時，先回到高雄，之後轉往中、北部躲藏，有名高雄在地政商界頗有人脈的人士涉嫌提供處所，陳啓昱這段期間也與女密友碰到面。...

陳啓昱藏24天遭羈押…傳政商界人士、密友接濟？檢：持續追查藏匿共犯

涉光電弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱躲藏廿四天後遭羈押，外傳他逃亡期間有高雄政商界人士接濟，還有女密友陪伴。台南地檢署今天...

冷血男疑似虐待親生兒罪嫌重大 檢方羈押禁見獲准

花蓮陳姓男子於今年4月疑唆使宋姓女友，甩巴掌管教1歲4個月大女兒，造成女童腦傷送醫不治；沒想到最近宋女吵架離家，陳男疑又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。