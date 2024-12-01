八斗子夜市男子遭人砍傷 背部出現15公分傷口 兩嫌逃亡

基隆市八斗子夜市今晚發生凶案，在炸雞攤位工作的王姓男子，遭兩男持西瓜刀朝背部砍了一刀，形成長15公分的傷口。消防人員前往救護時，王男意識清楚，送醫後無生命危險。警方已掌握兩嫌身分，並追查去向。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚10時7分接獲報案，八斗子夜市炸雞攤位有名男子被砍受傷後，派遣中正分隊 1車2人前往救護。

消防員到場時，20多歲王男意識清楚，後背有15公分長的刀傷傷口，給予清洗傷口、包紮止血，送往衛生福利部基隆醫院急救後脫險。