八斗子夜市男子遭人砍傷 背部出現15公分傷口 兩嫌逃亡
基隆市八斗子夜市今晚發生凶案，在炸雞攤位工作的王姓男子，遭兩男持西瓜刀朝背部砍了一刀，形成長15公分的傷口。消防人員前往救護時，王男意識清楚，送醫後無生命危險。警方已掌握兩嫌身分，並追查去向。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚10時7分接獲報案，八斗子夜市炸雞攤位有名男子被砍受傷後，派遣中正分隊 1車2人前往救護。
消防員到場時，20多歲王男意識清楚，後背有15公分長的刀傷傷口，給予清洗傷口、包紮止血，送往衛生福利部基隆醫院急救後脫險。
警方獲報分別前往夜市和醫院，詢問傷者親友及目擊者釐清案情，初步了解傷者與兩名凶嫌認識，並疑有糾紛，今晚到夜市尋仇。員警調閱夜市及周邊道路監視器，調查案發過程及嫌犯行蹤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言