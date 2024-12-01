陳啓昱藏24天遭羈押…傳政商界人士、密友接濟？檢：持續追查藏匿共犯
涉光電弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱躲藏廿四天後遭羈押，外傳他逃亡期間有高雄政商界人士接濟，還有女密友陪伴。台南地檢署今天說，對於陳啓昱逃亡期間，另涉相關藏匿人犯等不法案件，專案小組仍在深入追查。
陳啓昱11月1日未到台南地院更裁庭，躲了24天，11月25日才由律師陪同到案。據指出，調查局、警政署多個單位分頭緝捕，掌握他10月底在法院駁回檢方聲押時，先回到高雄，之後轉往中、北部躲藏，有名高雄在地政商界頗有人脈的人士涉嫌提供處所，陳啓昱這段期間也與女密友碰到面。
一名參與緝捕的辦案人員說，「當時已經逼近（要抓到陳啓昱），他就投案了！」。陳逃亡期間幾乎都待在民宅「深居簡出」，換過2、3次處所，持續縮小掌握他所在位置的範圍，他不出面遲早會被逮。
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