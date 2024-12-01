冷血男疑似虐待親生兒罪嫌重大 檢方羈押禁見獲准

花蓮陳姓男子於今年4月疑唆使宋姓女友，甩巴掌管教1歲4個月大女兒，造成女童腦傷送醫不治；沒想到最近宋女吵架離家，陳男疑又把僅1個月大的男嬰打死，一年內涉嫌虐死兩童，檢方向法院聲請陳男羈押禁止接見、通信獲准。

上月29日晚間，陳男與友人將男嬰送醫，但已無生命跡象，頭、臉、左腹部均有大面積瘀青，醫院通報處理。警方前往廣賢路一處出租套房，發現男嬰的陳姓生父與2名男子喝醉，屋內還搜出吸毒器具。

陳男不但否認吸毒、虐嬰，還辯稱兒子睡覺時突然失去呼吸心跳並趕緊送醫，宋女說，3天前因財務及生活問題與男友吵架後離家，接到通知才知道出事。

檢方認為，被告陳姓生父雖否認犯行，但證據顯示，他涉犯「兒童及少年福利與權益保障法」、「刑法」成年人故意對兒童犯殺人等，足認罪嫌重大，且有勾串證人、逃亡之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見。

今天中午法院開庭審理，承辦檢察官到庭論告，陳男涉犯情節及犯後飾詞狡辯等，認有羈押原因及必要，法院裁准羈押禁見，自即日起予以羈押並禁止接見、通信。

回顧整起案件，宋女原先帶著一對與前夫所生的子女，與同居人陳男住在花蓮市，疑因照顧2歲的大兒子不周，縣府社會處2月先安置大兒子，但兩人隨後帶著1歲4個月女兒搬到光復鄉。今年4月，宋女在陳男唆使下，動手管教女兒虐童，兩人遭到法院羈押，陳、宋的尿液均驗出毒品反應。

到了6月兩人羈押期滿交保，又從光復鄉搬到吉安鄉，10月15日宋女生下男嬰，生父為陳男，繼續與陳男同居。社會處指出，宋女稱自己能照顧兒子，陳姓男友的母親也說會幫忙，因此未立即安置，今年11月19日訪視時無異樣，沒想到仍發生憾事。

另外，昨天下午已相驗男嬰屍體，由於身上有許多不明傷勢，男嬰遺體將送台北MRI斷層掃描，於下周安排解剖複驗，確認死因。