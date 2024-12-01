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冷血情侶半年疑虐死小姊弟遭聲押 檢方將解剖男嬰釐清

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮列為毒品人口的34歲陳姓男子、宋姓女子是一對情侶，4月2人涉嫌甩巴掌打死1歲4個月的女兒；羈押2個月期滿後，前天又疑似毆打1個月大的兒子致死，檢方昨天訊後向法院聲請羈押，結果預計下午出爐。檢方將於下周解剖男嬰，釐清體內是否有毒品反應。

檢警調查，1歲的女童是宋女與前夫的孩子，還沒離婚前，宋女就與陳男交往；今年4月19日2人中午講電話時，陳男向宋女抱怨女童太吵，唆使宋女掌摑女兒臉頰，沒想到宋女因女兒哭鬧感到煩躁，用右掌猛力搧打女童臉部，導致頭部重創，搶救9天不治，體內甚至被驗出毒品安非他命。

陳男與宋女涉嫌虐死女童遭法院羈押2個月，宋女當時懷有3個月身孕，羈押期滿後，2人從光復搬到吉安租屋，10月15日兒子出生，生父為陳男，但才僅過1個多月，11月29日晚間，男嬰被緊急送醫，卻在到院前死亡，臉部與身體都有大面積瘀青，生前疑遭虐待。

檢警初步偵訊，陳男與宋女都無業，宋女稱事發前幾天因金錢問題跟陳男吵架，搬到民宿住，兒子與陳男待在租屋處，陳男否認毆打兒子，警方除了在2人租屋處搜出毒品吸食器，也發現陳男與2名男子身上滿是酒氣。

目擊男嬰送醫的鄰居指出，事發當天看到2個男人神色緊張，其中身形較圓潤的男子抱著全身癱軟的男嬰，另1人一直按壓男嬰心臟，平常沒見過這2人。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，全案經檢察官訊後，昨深夜向花蓮地院聲請羈押，預計下午羈押庭會有結果；昨天下午已相驗男嬰屍體，由於身上有許多不明傷勢，無法釐清確切死因，檢察官下周將安排解剖，並調查相關證據，釐清傷勢來源及刑事責任。

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花蓮一對情侶4月打死1歲多的女兒，才剛羈押期滿，又涉嫌虐死出生1個多月的兒子。資料照片
花蓮一對情侶4月打死1歲多的女兒，才剛羈押期滿，又涉嫌虐死出生1個多月的兒子。資料照片

毒品 花蓮

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