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為投資糾紛談判釀2傷 北市警快打起出刀槍送辦8人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方前晚獲報中山區新生北路有群毆事件，派員到場雖已無打架情事，但留有空氣槍、刀棒等物，且有2人全身受傷，後續查出吳男、王男合股經營招待所，因投資糾紛糾眾引發衝突，確切有8人涉案，警詢後依傷害、槍砲、妨害秩序等罪嫌送辦。

警方調查，中山分局圓山派出所11月29日深夜11時許獲報，新生北路三段有人打群架，立即派優勢警力到場，現場雖已無打架情事，但起出空氣槍2把、刀械2把、棍棒及辣椒水等物，有2人全身多處擦挫傷，送往台北馬偕醫院治療，無生命危險，現場帶回11人釐清案情。

據悉，38歲吳男投資29歲王男經營私人招待所，見利潤不佳準備撤資，兩人因此爆發糾紛，各自找江湖人士助陣談判，其中包含竹聯幫、北聯幫小弟，擦槍走火釀成群毆事件。

警方介入時部分人員逃散，案發後循線通知涉案人到案，經查有吳男、王男及助陣小弟等8人涉案，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害秩序、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，對於任何違法暴力行為定將依法究辦，絕不寬貸，以維護社會治安。

優勢警力到場時，現場雖已無打架情事，但起出空氣槍2把、刀械2把、棍棒及辣椒水等物。記者李隆揆／翻攝
優勢警力到場時，現場雖已無打架情事，但起出空氣槍2把、刀械2把、棍棒及辣椒水等物。記者李隆揆／翻攝

竹聯幫 辣椒水 馬偕醫院

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