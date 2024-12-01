嫌吵…情侶打死1歲女兒 又涉虐死男嬰

花蓮一對情侶四月打死一歲女兒，才剛羈押期滿，又涉嫌打死出生一個多月的兒子。記者王燕華／翻攝 花蓮一對陳姓、宋姓情侶檔，今年四月涉虐死一歲四個月大女童，兩人才剛羈押期滿，前晚兩人親生、僅一個多月大的男嬰又因頭、身多處瘀青送醫不治。檢警查出，當時陳男與兩名男性友人在家，陳男否認動手，檢方相驗後將解剖釐清死因。

警方前天接獲醫院通報，有名一個多月大的男嬰到院前死亡，頭、臉、腹部都有大面積的瘀傷，懷疑遭凌虐致死，追查發現男嬰親生父母今年四月也涉及虐死女童，兩人當時因涉及兒少法、殺人未遂罪遭羈押。

警方昨通知男嬰父母到案，陳男表示，睡醒後發現兒子沒有呼吸心跳，趕緊送醫，否認動手虐童，宋女則因與陳男吵架，離家三天在外，事發當時不在場。

今年四月廿日凌晨，宋女所生的女童因失去呼吸心跳被送醫，醫師發現女童頭部兩側頂葉及左側顳葉硬腦膜下出血，合併缺氧缺血性腦病變、雙側視網膜出血，評估基本腦幹功能嚴重受損，符合臨床受虐性腦傷（嬰兒搖晃症候群）。

花蓮檢警當時拘提宋男、陳女到案，調查發現，陳男案發前一天中午與宋女講電話時，覺得女童太吵，事後教唆宋女掌摑女兒臉頰，之後宋女又覺得女兒哭鬧，又用力打女童，導致女童頭部重創。檢警依女童身上新舊傷口研判，疑似長期受虐致死。

宋男與陳女羈押期滿釋放後，從光復鄉搬到吉安鄉繼續同居，由於女童死亡時、宋男、陳女均驗出毒品反應，這次男嬰疑遭凌虐事件，檢警又在租屋處起獲毒品吸食器，已對兩人驗尿追查。

花蓮縣社會處表示，最近一次社工訪視是十一月十五日男嬰滿月，當時並沒有外傷，因男嬰剛出生，且祖母表示要協助照顧，才會考慮等適合時再安置。