投資70萬想退出引不滿 招待所逾20人槍鬥毆…警逮竹聯、北聯幫眾

吳姓男子跟王姓男子合夥投資私人招待所，王男不滿吳男中途想退出，相約中山區招待所內談判，二人找幫眾助聲勢，雙方一言不合大打出手，現場員工見狀報警，雙方立刻鳥獸散。現場聚集逾20人，警方動員優勢警力，中途攔截吳、王等11人，並查扣空氣槍、手刺式直刀等物，警詢後將8人依槍砲等罪送辦。

警方調查，吳男（38歲）跟王男（29）相識，受對方投資報酬吸引，掏近70萬元入股投資招待所，孰料因拆帳問題吳男想退股，王男不滿雙方相約新生北路三段巷弄內招待所談判。

吳男跟王男雖然沒有幫派註記，但卻找來竹聯幫、北聯幫等當眾「助陣」，雙方聚集逾20人在招待所地下一樓大廳外談判，才談不到20分鐘，王男率先動手毆打，吳男立刻反擊，一旁小弟掏出隨身攜帶的刀、棍、空氣槍「參戰」，雙方打成一團。

招待所員工見狀報警，轄區中山警方獲悉動員快打警力到場，攔截正逃離的幫眾，並逮回準備開車離去的吳男、王男等11人，並查獲空氣槍2把、刀械2把、棍棒及辣椒水、招待所主機等證物。

警方調閱大廳內監視器，確認有3人未動手，列關係人，警詢後將吳男、王男等8人依槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害秩序、傷害等罪移送台北地檢署偵辦，並持續追查現場助勢在逃幫眾。