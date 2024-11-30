講電話嫌太吵…冷血情侶巴掌打死1歲女兒 今涉虐死男嬰

花蓮一對同為34歲的陳、宋姓情侶檔，都是毒品人口，今年4月涉及虐死1歲4個月大女童，兩人才剛羈押期滿，搬到吉安鄉租屋，沒想到又涉嫌虐死上月出生才1個多月大的兒子。

前案發生在今年4月20日凌晨，當時宋、陳兩人住在光復鄉，宋女所生的1歲4個月大女童，因失去意識、沒有呼吸心跳被送醫。

醫師發現女童頭部兩側頂葉及左側顳葉硬腦膜下出血，合併缺氧缺血性腦病變、雙側視網膜出血嚴重傷害，評估基本腦幹功能已嚴重受損，符合臨床受虐性腦傷（嬰兒搖晃症候群），施行低溫療法，並通報警方疑似虐童。

花蓮檢警當時拘提宋、陳到案，兩人承認掌摑女童，檢警深入追查，發現陳男於19日中午與宋女講電話時，覺得女童太吵，陳男於是唆使宋女掌摑女兒臉頰，之後宋女又覺得女兒哭鬧，用力打女兒臉頰，導致女童頭部重創，送醫不治。

檢警依照女童身上新舊傷口研判，疑似長期受虐，依共同涉犯兒少法、殺人未遂罪，聲押宋、陳獲准。

兩人遭法院羈押2個月，當時宋女還懷有身孕，羈押期滿釋放後，兩人搬到吉安鄉繼續租屋同居，上月15日兩人所生的男嬰出生，昨天傍晚竟又疑似遭同樣手法虐死。

兩人今天接受警方詢問，否認動手，表示睡醒後發現兒子沒有呼吸心跳才送醫，面對媒體則不發一語。由於前案死亡女童身上有驗出毒品反應，宋、陳兩人也都驗出毒品反應，檢警這次也會驗尿追查，並將請法醫研判所解剖，釐清男嬰死因。

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