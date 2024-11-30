見前女友挽新男友醋勁大發 2男互毆遭逮被搜出毒品

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聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市30歲何男昨天下午騎車行經蘆洲，發現李姓前女友與其潘姓男友路過，何男與潘男發生口角進而互毆。蘆洲警到場將2人壓制逮捕，發現何男竟是詐欺通緝犯，並搜出依托咪酯煙彈及煙油，潘男身上則查獲安非他命，詢後將2人依法送辦。

蘆洲警方昨天下午3時許接獲報案，在蘆洲區三民路有人發生鬥毆。警方獲報趕抵現場，將正在互毆的30歲何男、37歲潘男壓制逮捕，並在何男身上起出二級毒品依托咪酯煙彈1顆、搜索何男機車時又查獲依托咪酯煙油一瓶。同時發現何男是士林地檢發布之詐欺通緝犯，立即將何男、潘男、李女帶回警局。

警方經了解發現，何男與38歲李女是前男女朋友關係，何男騎機車行經蘆洲區三民路時，發現李姓前女友與潘姓現任男友正要去車行還車，何男於是上前與李女、潘男交談，過程中何男與潘男疑因爭風吃醋互嗆進而大打出手，雙雙被趕來的警方壓制逮捕。

警方將何男、潘男、李女帶回警局詢問，進行附帶搜索時在潘男身上查獲安非他命，詢後將何男依詐欺通緝、毒品、傷害、恐嚇罪嫌移送、潘男則依毒品、傷害罪嫌送辦。

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警方到場見何男、潘男互毆，立即將2人壓制。記者黃子騰／翻攝
警方到場見何男、潘男互毆，立即將2人壓制。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方趕抵現場將2男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方趕抵現場將2男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方在何男身上起出依托咪酯煙蛋。記者黃子騰／翻攝
警方在何男身上起出依托咪酯煙蛋。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方將何男、潘男帶回警局。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方將何男、潘男帶回警局。記者黃子騰／翻攝

前女友 毒品 通緝

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