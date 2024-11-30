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原本想燒萬華分局…男被開單憤而火燒派出所 下場出爐
宜蘭49歲郭姓男子今年5月底在台北西門町遭開單，憤而購買汽油想火燒萬華分局，雖因故作罷，沒過幾天又到同樣開他紅單的羅東警分局成功派出所縱火。宜蘭地院一審宣判，郭男犯放火燒燬現有人所在之建築物未遂等罪，應執行有期徒刑4年。
判決書指出，郭男5月底到羅東中正南路買便當，在路邊違停，走出店門就看到成功派出所貼的紅單，心生不滿，6月2日凌晨2時20分，開車前往成功派出所旁邊的巷子，掏出裝有汽油的寶特瓶、布料與打火機，把汽油倒在布上，用打火機點燃後，連寶特瓶一起丟向派出所車棚，駕車逃逸。
火勢從機車坐墊上快速蔓延，燒毀6輛機車與附近店家的冷氣機，又導致車棚上方的鐵皮、派出所牆面、採光罩、配電箱與監視器等受損；消防局獲報，上午2時29分趕抵現場，3時34分撲滅火勢，派出所建築物主結構並未受損，也無人員傷亡。
警方立刻調閱監視器，鎖定穿著迷彩、頭戴全罩式安全帽的郭男，上午4時半許在冬山鄉新寮一路攔下，郭男拒檢撞擊警車，警員用警棍擊破車窗，郭男極力反抗，導致2名警員擦挫傷，最後仍被逮捕歸案。
郭男偵查過程中坦承不諱，甚至還抖出，用來縱火的汽油是他在台北的加油站購買，因為5月28日開車到西門町未繫安全帶，被萬華警分局開單，郭本來想火燒萬華分局，才去買汽油，因故作罷，最後成功派出所成為苦主。
法官認為，郭男僅因不滿被開單，就火燒有人在內的建築物，對生命、財產及社會安全造成危害，惡性非輕，判郭男犯預備放火燒燬現有人所在之建築物罪、放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪與妨害公務罪，分處有期徒刑7月、3年8月、7月，合併執行有期徒刑4年，全案可上訴。
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