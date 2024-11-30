快訊

有你嗎？名字有「中華隊冠軍」任一字、海洋公園「免費入園」

香川照之性醜聞後「試水溫」挨罵噁心！沉寂2年確定電視劇復出

有房有地還保值…年輕人為何不愛透天了？網曝缺點：鄰居違停超崩潰

北市警局也傳內勤主管霸凌 警局：未獲申訴已關懷了解

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台南市刑警大隊大隊長遭控霸凌被調離職務，台北市警察局也傳出霸凌事件，一名三線一內勤主管被投陳情信指控，指出主管有言語霸凌，甚至有長達半小時的辱罵；台北市警察局表示已有聽聞此事，並由主任秘書了解，並告知可直接或隨時申訴職場霸凌

據了解，投訴信指控主管調任以來，長期辱罵、壓榨下屬，經常濫用主管權力指使下屬，造成下屬長期精神壓力，必須去看身心精神科服藥，有人受不了因此調職，也有人申請留職停薪。另外還指控主管強調工作職場跟軍營當兵一樣，長官一個口令，下屬一個動作。同時一直退下屬公文，卻又要求公文要有良好時效。

警察局表示，今年6月間已有被指控單位氣氛不佳，當時由主任秘書關懷了解、與主管、同仁溝通、提供謝老師及人事室、市政府協談協助管道，並告知可直接或隨時申訴職場霸凌。

警察局說，目前尚未接獲同仁提出職場霸凌申訴，一經提出，警察局將依規定受理、調查，邀請專家學者共同召開會議審議認定。

台北市警察局。圖／報系資料照片
台北市警察局。圖／報系資料照片

職場霸凌 警察

延伸閱讀

家長控網球教練兼差收費、涉嫌霸凌 學校：收費屬實記過

放身心調適假無助解霸凌問題 藍委諷賴清德是晉惠帝

霸凌如何防治？ 邱文彥明示關鍵在現行制度有無落實

公務員千字文投訴遭霸凌 國發會綜規處長降調非主管

相關新聞

北市警局也傳內勤主管霸凌 警局：未獲申訴已關懷了解

台南市刑警大隊大隊長遭控霸凌被調離職務，台北市警察局也傳出霸凌事件，一名三線一內勤主管被投陳情信指控，指出主管有言語霸凌...

毒駕害死新北警 溯源逮2藥頭

黃姓男子今年7月吸食「喪屍煙彈」毒駕撞死新北市三重員警黃瑋震，土城清水派出所前所長劉宗鑫今年9月底攔查違停汽車，也遭陳姓...

館長直播自曝「做球版」涉職棒簽賭 北檢分他字案列賭博罪被告

中華隊在世界棒球12強賽奪冠舉國歡騰，網紅「館長」陳之漢日前在直播自爆曾經「做球版」，遭台北市議員簡舒培、陳賢蔚按鈴告發...

台中工安意外！司機卸貨 慘遭大型鋼捲爆頭當場死亡

台中市南屯區一間工廠今下午2點多發生死亡工安意外，37歲王姓司機駕駛拖板車載運大型鋼捲抵達時，疑似因卸貨途中發生問題，造...

影／藏毒女撞死土城所長 警逮上游分裝場藥頭遭收押

新北市土城警分局清水所前所長劉宗鑫今年9月底攔查違停汽車，遭陳姓女毒犯開車拖行衝撞護欄不幸殉職，10月22日舉行告別式並...

南投信義鄉代會爆貪汙 主席涉收賄讓廠商回標3人遭收押

南投縣信義鄉民代表會主席李國源涉嫌利用公所辦採購工程追加預算期間，向黃姓、鄧姓廠商收回扣，容任投標廠商回標，檢方接獲檢舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。