北市警局也傳內勤主管霸凌 警局：未獲申訴已關懷了解

台南市刑警大隊大隊長遭控霸凌被調離職務，台北市警察局也傳出霸凌事件，一名三線一內勤主管被投陳情信指控，指出主管有言語霸凌，甚至有長達半小時的辱罵；台北市警察局表示已有聽聞此事，並由主任秘書了解，並告知可直接或隨時申訴職場霸凌。

據了解，投訴信指控主管調任以來，長期辱罵、壓榨下屬，經常濫用主管權力指使下屬，造成下屬長期精神壓力，必須去看身心精神科服藥，有人受不了因此調職，也有人申請留職停薪。另外還指控主管強調工作職場跟軍營當兵一樣，長官一個口令，下屬一個動作。同時一直退下屬公文，卻又要求公文要有良好時效。

警察局表示，今年6月間已有被指控單位氣氛不佳，當時由主任秘書關懷了解、與主管、同仁溝通、提供謝老師及人事室、市政府協談協助管道，並告知可直接或隨時申訴職場霸凌。