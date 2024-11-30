毒駕害死新北警 溯源逮2藥頭

「喪屍煙彈」毒駕危害嚴重，新北市三重警分局厚德派出所警員黃瑋震今年7月乘警車巡邏，遭黃姓男子駕車高速逆向撞死。記者李奕昕／翻攝

黃姓男子今年7月吸食「喪屍煙彈」毒駕撞死新北市三重員警黃瑋震，土城清水派出所前所長劉宗鑫今年9月底攔查違停汽車，也遭陳姓女毒犯開車衝撞殉職，兩起警界憾事均因毒駕釀禍，新北警方溯源上游，拘捕王姓及劉姓毒販到案，檢方訊後聲押劉男獲准，王男10萬元交保。

行政院本月27日將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯改列二級毒品，王男也成為全國首起查被查獲製造、販賣此類毒品的被告。

黃男（26歲）7月中旬吸食「喪屍煙彈」開賓士車，在新北市三重區正義北路，高速逆向撞上黃瑋震，黃男不僅是警方列管毒品人口，今年4月還涉及台64線快速道路墜橋案，以及今年7月在三重區當街揮刀鬧事遭逮。

劉宗鑫今年9月30日深夜，在土城區金城路攔查違停汽車，遭陳女開車拖行300公尺衝撞路中央護欄身亡。黃男與陳女當時雙雙遭聲押獲准。

專案小組溯源追查，陳女施用的煙彈來自年僅23歲的劉姓藥頭，毒品分裝場藏匿在三峽區中華路，10月27日持前往搜索，發現劉男正在房間內分裝毒品，現場查扣摻有依托咪酯煙彈含主機1支、煙彈22顆、依托咪酯補充液等等證物。

另外，新北市刑大追查黃男的煙彈上游，查出分裝場藏身蘆洲1處出租公寓，王男（41歲）將依托咪酯類毒品混合煙油，製成俗稱「喪屍煙彈」等毒品，偽裝成一般電子煙兜售；警方本月27日搜索王男，查獲喪屍煙彈、分裝瓶、k他命等證物。