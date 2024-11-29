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館長直播自曝「做球版」涉職棒簽賭 北檢分他字案列賭博罪被告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

網紅「館長」陳之漢直播自爆曾經做球版。聯合報系資料照
網紅「館長」陳之漢直播自爆曾經做球版。聯合報系資料照

中華隊在世界棒球12強賽奪冠舉國歡騰，網紅「館長陳之漢日前在直播自爆曾經「做球版」，遭台北市議員簡舒培、陳賢蔚按鈴告發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例，台北地檢署今分他字案，館長被列為賭博等罪被告。

台北地檢署今指出，昨天收案後今已火速分他字案，陳之漢列為賭博、詐欺、組織犯罪防制條例被告，已交由重大案件專組檢察官偵辦，調查相關事證後將傳喚館長到案說明。

簡舒培今和陳賢蔚11月28日至北檢按鈴申告，簡舒培直指中華隊奪12強世界冠軍，全國都為此事高興時，陳之漢竟在直播上潑冷水，還說很多政治人物公然蹭台灣隊，還把他過去曾經在職棒簽賭擔任組頭的事情拿出來說嘴「這件事情是讓所有台灣人民憤怒的」。

館長在直播說，「我有認真看過棒球嗎？有，因為那時候我做球版，不認真看都不行，每局都可以下，不好好看怎麼下」館長發聲明稱，簽賭是指簽賭美國職棒大聯盟。

簡舒培說「我不相信」，因為話是館長自己說的，他自己說是球版，希望檢察官立即啟動相關調查，「館長有什麼話來跟檢察官講」「到底簽美國大聯盟還是台灣職棒，講清楚說明白」。

簡舒培回想，兄弟象球員周思齊在引退之後曾受訪說職棒生涯裡面，面對到簽賭事件及黑道威脅，真的感受到非常大的壓力，「他曾經在旅館裡多次被黑道押走，不知道被押走之後能不能活著回到球場」；黑道介入去脅迫職棒選手打假球，因為他們要獲得不正利益，甚至用金錢、用暴力來威脅職棒選手，讓職棒選手成績被假造、被脅迫，全國人民對職棒傷透了心。

身為資深棒球迷的陳賢蔚，秀出2001年台灣首度舉辦世界盃的紀念冊，職棒簽賭打假球在台灣不是一起事件，是長達10幾年有5起事件，對棒球迷是霸凌、是凌遲，館長從提他當組頭的往事，不是在球迷傷口上灑鹽，而是「他就是把球迷割傷的凶手，是幫凶，我們要強烈的譴責」、「你是組頭你在簽賭，你該做的是跟全台灣棒球迷道歉，說你年少輕狂、無知違法不懂事，而不是消費全有棒球球迷」。

網紅「館長」陳之漢直播自爆曾經做球版地下簽賭，台北市員簡舒培、陳賢蔚至台北地檢署按鈴高發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例。記者林伯東／攝影
網紅「館長」陳之漢直播自爆曾經做球版地下簽賭，台北市員簡舒培、陳賢蔚至台北地檢署按鈴高發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例。記者林伯東／攝影

簡舒培 簽賭 陳之漢 館長

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