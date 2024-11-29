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影／藏毒女撞死土城所長 警逮上游分裝場藥頭遭收押

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城警分局清水所前所長劉宗鑫今年9月底攔查違停汽車，遭陳姓女毒犯開車拖行衝撞護欄不幸殉職，10月22日舉行告別式並追晉為二線三星組長。警方溯源追查於10月27日查獲上游毒販劉姓男子，警詢後依法移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後向法院聲押獲准。

已追晉為二線三星組長的土城清水所前所長劉宗鑫，今年9月30日深夜11時在土城區金城路攔查違停轎車，開車的30歲陳姓女子因車內藏有毒品，劉宗鑫喝令陳女下車受檢，陳女卻猛踩油門逃逸，劉情急反應抓住陳女方向盤欲控制車輛，遭開車拖行約300公尺後側擦撞路中央工地護欄，劉宗鑫遭撞擊後跌落倒地，送醫不治。

案發後土城警方組成專案小組迅速逮捕陳女到案，並報請新北地檢署向上溯源，專案小組經多日蒐證，發現陳女所施用依托咪酯菸彈上游來自藥頭劉姓男子（23歲）其毒品分裝場藏匿在三峽區中華路，警方於10月27日下午2時50分持拘票及搜索票，前往劉男住處查緝，發現劉男正在其房間內分裝毒品，現場查扣摻有依托咪酯菸彈含主機1支、菸彈22顆、依托咪酯補充液1瓶、分裝工具1組、K盤1個、手機1支等贓證物，警詢後依法移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後向法院聲押獲准。

劉宗鑫妻子今表示，感謝政府對事件發生後對毒品管制的重視，快速有效率將陳女幕後毒品供應者查獲到案，並將依托咪酯改列為二級毒品，相信能防範社會大眾濫用毒品，提升民眾對政府查緝毒品快心並有效嚇阻毒犯、降低危險性，最重要的能保障警察人員安全，都能平安回家。

土城警分局強調，依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等毒品對社會危害性極高，甚至奪走土城、三重警分局員警寶貴的生命，現終由行政院於113年11月27日公告列為第二級毒品。土城分局自今年9月迄今已查獲毒品菸彈分裝場4場、查扣含有依托咪酯菸彈149顆、依托咪酯菸油共計455公克。分局呼籲，是類毒品現已正式列為第二級毒品，不僅持有遭查獲後將依法逮捕究辦，刑責也已提高，民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

告慰英靈，藏毒女今年9月底涉開車撞死新北市清水派出所長劉宗鑫，土城警方專案小組10月底循線逮捕上游分裝場藥頭劉姓男子並查獲各式藥品，警詢後依法送辦，檢察官訊後向法院聲押獲准。記者王長鼎／翻攝
告慰英靈，藏毒女今年9月底涉開車撞死新北市清水派出所長劉宗鑫，土城警方專案小組10月底循線逮捕上游分裝場藥頭劉姓男子並查獲各式藥品，警詢後依法送辦，檢察官訊後向法院聲押獲准。記者王長鼎／翻攝
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