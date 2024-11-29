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影／賣喪屍煙彈害三重警遭毒駕撞死 毒品藥頭送辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子今年7月中吸食「喪屍煙彈」毒駕撞死三重員警，新北市刑大溯源追緝上游毒煙彈來源，本月27日逮捕煙彈藥頭王姓男子，昨依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，因行政院同日將含「依托咪酯」成分毒品由四級改列為二級毒品，警方依法移送王男成為全國首例查獲案件。

有多項前科的黃姓男子（26歲）今年7月13日凌晨吸食外號稱「喪屍煙彈」毒駕開賓士車行經新北市三重區正義北路，高速逆向撞上執勤員警黃瑋震致黃員傷重殉職，闖禍的黃男不但是轄區三重警方列管毒品人口，今年4月也涉及台64線快速道路墜橋案以及今年7月7日在新北市三重區當街揮刀被逮。

肇事的黃男事後坦承，在電子菸中吸食新興毒品「依托咪酯」，導致駕駛行為失控釀禍。案發後，新北地檢署檢察官林鈺瀅指揮新北市刑大偵五隊針對毒品來源進行溯源追查，查出暗藏在新北市蘆洲區出租公寓的毒品分裝場，毒販王姓男子（41歲）將「依托咪酯」類毒品混合菸油，製成俗稱「喪屍菸彈」、「上頭菸」等毒菸彈，偽裝成一般電子煙兜售。

警方專案小組本月27日持搜索票前往查緝，當場在王男租屋處查獲第二級毒品依托咪酯類喪屍煙彈、分裝瓶、電子煙主機、第三級毒品K他命及分裝工具一批等證物，警詢後昨依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦=. 此案也成為行政院於查獲當日將「依托咪酯」、美托咪酯、異丙帕酯公告改列為第二級毒品後，全國首宗查獲製造、販賣此類毒品的查獲案件。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市黃姓男子今年7月中吸食「喪屍煙彈」毒駕撞死三重員警，新北市刑大溯源追緝上游毒煙彈來源，本月27日逮捕煙彈藥頭王姓男子（左）昨依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，因行政院同日將「依托咪酯」改列為二級毒品，成為警方依法移送的全國首例案件。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年7月中吸食「喪屍煙彈」毒駕撞死三重員警，新北市刑大溯源追緝上游毒煙彈來源，本月27日逮捕煙彈藥頭王姓男子（左）昨依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，因行政院同日將「依托咪酯」改列為二級毒品，成為警方依法移送的全國首例案件。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年7月中吸食「喪屍煙彈」毒駕撞死三重員警，新北市刑大溯源追緝上游毒煙彈來源，本月27日逮捕煙彈藥頭王姓男子，昨依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，因行政院同日將「依托咪酯」改列為二級毒品，成為警方依法移送的全國首例案件。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年7月中吸食「喪屍煙彈」毒駕撞死三重員警，新北市刑大溯源追緝上游毒煙彈來源，本月27日逮捕煙彈藥頭王姓男子，昨依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，因行政院同日將「依托咪酯」改列為二級毒品，成為警方依法移送的全國首例案件。記者王長鼎／翻攝

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