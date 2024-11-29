他拿著店內販售的菜刀說「我要搶劫」 法官這樣判

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

魏姓男子今年9月間在桃園區偷機車，到某商店拿著店內販售菜刀走向櫃台說「我要搶劫」，得手3000元及1包菸並帶著菜刀逃，不久落網，桃園地院審結，依竊盜罪判4月、恐嚇取財罪判8月，執行完畢或赦免後，令入適當處所施以監護2年，可上訴。

犯罪事實指出，家住蘆竹區的魏男，今年9月10日下午在桃園市桃園區慈光街偷得機車後，騎至永安路小北百貨，拿著店內二樓貨架的菜刀，走至一樓櫃台向店長恫稱「我要搶劫」，由於魏男沒揮刀或作勢攻擊舉動，店長判斷無傷人舉動，仍依指示交出3000元及1包洋菸，魏得手離去；警方據報29分鐘後在中正二街逮到魏男，查扣贓車、菜刀、洋菸及現金2860元等證物。

法院審理時，魏男坦承犯行，有卷內事證佐證，犯行堪以認定。被告罹患思覺失調症多年，前經橋頭地院送精神鑑定，認被告受思覺失調症影響，辨識行為違法或依其辨識而行為能力顯著降低，未來再犯性高，故就被告所犯2罪均依刑法第19條第2 項規定，減輕其刑。

法官審酌，被告魏男犯行所生危害、犯後坦承不諱、被害人均未提告訴，兼衡被告未與被害人達成和解及被告智識程度、家庭經濟狀況、素行不佳等情狀，分別量處主文所示之刑。

由於被告魏男曾經鑑定再犯可能性高，又屢犯財產犯罪，足認被告有再犯或危害公共安全之虞，因此依刑法第87條第2項規定，諭知被告應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護2年，以達個人矯正治療及社會防衛之效。

桃園蘆竹魏男罹有思覺失調症，辨識行為違法的能力低，今年9月先偷車又持菜刀表示「我要搶劫」，桃園地院審結，依竊盜罪判4月、恐嚇取財罪判8月，執行完畢或赦免後，令入適當處所施以監護2年，可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園蘆竹魏男罹有思覺失調症，辨識行為違法的能力低，今年9月先偷車又持菜刀表示「我要搶劫」，桃園地院審結，依竊盜罪判4月、恐嚇取財罪判8月，執行完畢或赦免後，令入適當處所施以監護2年，可上訴。記者陳恩惠／攝影

思覺失調症 搶劫 桃園地院

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