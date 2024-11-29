天道盟攜手竹聯幫…黑道製毒 開KTV專賣移工

桃園市高姓男子有幫派背景，委由外籍移工經營KTV會館，涉嫌販毒給移工與台灣人，專案小組出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝 桃園市天道盟至尊會高姓男子涉與竹聯幫太極堂李姓、陳姓成員合作販售毒咖啡包，高並委託越南移工經營ＫＴＶ會館供移工開毒趴；檢警五波搜索逮捕高男等十二人，查扣各類毒品推估市價超過一一五○萬元，檢方訊後聲押李等三人獲准。

刑事局電偵大隊偵二隊去年六月網路巡邏時，發現天道盟廿八歲高姓男子涉成立毒品咖啡包分裝場，將毒品原料分裝、壓製成毒咖啡包與錠劑搖頭丸，專販賣給熟客，高另外聘請廿五歲越南籍武姓移工經營移工ＫＴＶ會館，供移工開毒趴牟取暴利。

電偵二隊報請桃園地檢署金股檢察官指揮後，與桃園市平鎮、楊梅、八德警分局、台中市第六警分局、台東縣刑大偵三隊合組專案小組偵辦。

天道盟、竹聯幫成員涉嫌合作販毒，檢警去年迄今發動五波搜索，查扣毒品市價破千萬。記者陳宏睿／翻攝

檢警溯源發現，高男等人因毒品咖啡包熱銷供不應求，還提供毒品原料給竹聯幫太極堂廿七歲李姓、廿八歲陳姓成員，由李等人成立的毒品咖啡包代工分裝廠，進行代客分裝毒品咖啡包，以供應毒品市場需求。

檢警從去年九月至今年九月間，發動五波搜索拘提勤務，帶回高男等涉案十二人，查扣三千顆搖頭丸、數千包毒咖啡包、Ｋ他命、毒品咖啡膠囊一○六顆、分裝器具等贓證物，初估毒品市價超過一一五○萬元。全案警詢後依毒品等罪，移送桃園地檢署偵辦，檢方聲押李、陳和一名成員三人獲准，高因供出相關毒品流向獲八萬元交保，其餘人也以二萬元不等交保。