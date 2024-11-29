聽新聞
0:00 / 0:00
天道盟攜手竹聯幫…黑道製毒 開KTV專賣移工
桃園市天道盟至尊會高姓男子涉與竹聯幫太極堂李姓、陳姓成員合作販售毒咖啡包，高並委託越南移工經營ＫＴＶ會館供移工開毒趴；檢警五波搜索逮捕高男等十二人，查扣各類毒品推估市價超過一一五○萬元，檢方訊後聲押李等三人獲准。
刑事局電偵大隊偵二隊去年六月網路巡邏時，發現天道盟廿八歲高姓男子涉成立毒品咖啡包分裝場，將毒品原料分裝、壓製成毒咖啡包與錠劑搖頭丸，專販賣給熟客，高另外聘請廿五歲越南籍武姓移工經營移工ＫＴＶ會館，供移工開毒趴牟取暴利。
電偵二隊報請桃園地檢署金股檢察官指揮後，與桃園市平鎮、楊梅、八德警分局、台中市第六警分局、台東縣刑大偵三隊合組專案小組偵辦。
檢警溯源發現，高男等人因毒品咖啡包熱銷供不應求，還提供毒品原料給竹聯幫太極堂廿七歲李姓、廿八歲陳姓成員，由李等人成立的毒品咖啡包代工分裝廠，進行代客分裝毒品咖啡包，以供應毒品市場需求。
檢警從去年九月至今年九月間，發動五波搜索拘提勤務，帶回高男等涉案十二人，查扣三千顆搖頭丸、數千包毒咖啡包、Ｋ他命、毒品咖啡膠囊一○六顆、分裝器具等贓證物，初估毒品市價超過一一五○萬元。全案警詢後依毒品等罪，移送桃園地檢署偵辦，檢方聲押李、陳和一名成員三人獲准，高因供出相關毒品流向獲八萬元交保，其餘人也以二萬元不等交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言