獵槍走火? 巡守隊員頭部中彈亡

台灣黑熊示意圖。玉管處提供 南投仁愛張姓男子平時協助部落保育台灣黑熊，廿六日與族人攜獵槍入山巡護設備，途中突遭槍擊，張頭部中彈身亡。檢警昨相驗，研判是獵槍走火誤擊所致，但獵槍為何擊發待查，今天解剖釐清。

警方調查，五十歲張男為萬豐部落原住民，因當地協會參與林業保育署南投分署「台灣黑熊生態服務給付方案」，他也是巡守隊成員，平時上山幫忙架設及維護生態自動相機，發現有黑熊出沒就協助通報，並提供相關拍攝影像。

廿六日晚上，張男與兩名族人攜獵槍進入干卓萬山區執行巡護任務；深夜十一時許欲前往最後一個設置點，張男走在最後，途中三人要坐下來稍作休息突傳槍響，兩名族人回頭發現張男倒地，急忙求援。

案發地位處深山，從干卓萬群峰登山口往三來稜山林道，還要走約三公里，族人會同警方抵達時，張明顯死亡。

檢警前天會同法醫上山勘驗，並相驗遺體，張男中彈位置在鼻腔，僅一處彈孔，研判獵槍鋼珠未貫穿頭部，卡在頭顱內，推測彈擊角度由下而上，研判獵槍走火誤擊可能性高，暫時排除他殺，今解剖釐清。

親友表示，張男為人熱心，不僅協助黑熊巡護，也常協助社區部落發放物資給弱勢族人，這次上山更換自動相機記憶卡或電池，考量黑熊攻擊性強，跟平常一樣帶獵槍上山，主要是為了防身，不料發生憾事。

林業署南投分署說，考量野生動物保育工作困難，風險高，設有獎勵機制，得知張男巡護時發生意外，派員予關懷協助，對於失去熱心參與黑熊保育工作的夥伴，深表遺憾，也呼籲山區活動務必注意自身安全。