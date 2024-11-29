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男陳屍樓梯間 疑殺女友再輕生

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

侯男疑似殺死江姓女友後自戕，警方已封鎖現場採證。記者張議晨／翻攝
侯男疑似殺死江姓女友後自戕，警方已封鎖現場採證。記者張議晨／翻攝
五十四歲侯姓男子與卅八歲江姓女子交往中，昨天被發現雙雙陳屍高雄梓官區購屋同居處，江女身中多刀；警方查出二人經常爭吵，初步研判感情糾紛，侯男持刀殺害江女後自戕，報請檢方相驗釐清。

警方調查，江女與侯男都各有一段婚姻，兩人離婚後交往多年，侯經營鹹酥雞攤，江女則受侯男聘僱幫忙，近年共同買下高雄梓官區某處社區新加坡式公寓新屋，房子登記在江女名下；但兩人交往期間爭吵不斷，江女曾於二○二一年報警，指控侯男家暴，警方當時受理，但江女未聲請保護令。

江女定時會到教會服務，近日曾向教友透露，疑因與侯男發生爭吵，有意想要分手；由於教友最近二天都未見江女現身，擔心江女安危，昨天直接前往江女住處查看。

教友一上樓就見侯男死在樓梯間，嚇得馬上報警，轄區岡山警分局獲報趕到，在侯男身上找到鑰匙，打開江女屋門，見江女陳屍於床上，一旁還有染血菜刀，侯男身穿的褲子則有染血。

警方調閱監視器，江女自廿六日晚間十時許返家後就未出門，侯男則是廿七日下午四時許回到家，均未再外出。鄰居說，昨天凌晨四時許還有看到江女在曬衣服，也未聽聞兩人爭吵聲音，不解侯、江兩人衝突經過。

警方封鎖現場採證，江女血跡未乾，根據監視器及鄰居說法，研判江女死亡時間應為昨天清晨四時許至下午二時許之間；因房內門窗完整，未有外人侵入等情況，監視器也未發現第三人進屋，研判應為侯男殺死江女後再尋短；侯男無經濟問題，從訪查親友結果，研判應是感情糾紛發生悲劇，確實死因仍待檢方相驗釐清，凶殺案原因和動機也待追查。

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婚姻 監視器 鄰居

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