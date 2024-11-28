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徐巧芯大姑辯護律師洩密毒販 北檢複訊交保70萬元

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署曾姓毒販從國外運輸大麻郵包案，意外發現曾男委任的辯護人張秉鈞涉及洩密，調查指出，張秉鈞利用陪偵機會將偵查秘密告知另2名共犯，並教唆滅證與串供，調查局北市調查處今天搜索「愷泓律師事務所」等5處地點，約談張秉鈞與2名毒販到案，詢後移送台北地檢署複訊，檢察官陳雅詩複訊後命張秉鈞交保70萬元、限制出境。

立委徐巧芯大姑劉向婕涉及洗錢案遭調查期間，徐巧芯婆婆曾委任張秉鈞律師幫忙辯護，後來因故解除委任。

調查發現，曾姓毒販今年從國外運輸大麻花郵包，被檢方查獲後聲押禁見獲准，辦案人員還原手機鑑識，發現張秉鈞利用陪偵機會，透過通訊軟體洩漏偵查內容，讓另外2名毒販刪除手機內重要事證，以免遭檢調後續追查，涉及洩密等罪。至於曾姓毒販羈押期滿已獲釋。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

調查局偵辦律師張秉鈞涉洩密毒販案。記者張宏業/攝影
調查局偵辦律師張秉鈞涉洩密毒販案。記者張宏業/攝影

大麻 張秉鈞 徐巧芯

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