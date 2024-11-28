高雄梓官2死命案 同居女友中刀喪命...男友也身亡

高雄梓官區中學路一間民宅今下午傳出2死命案，江姓女子因2天未現身教會，教友擔心江女安危，請江的鄰居協助，卻於江女住處5樓梯間發現江女的侯姓男友已死亡，嚇得通報警方到場，員警進到江女屋內，則發現江女身中多刀喪命，因監視器未見第三人介入，疑侯殺害江女後自戕。

警方調查，江女年約38歲，侯男54歲歲，兩人交往多年，近年共同買下梓官區這間新加坡式公寓新屋，但兩人交往期間爭吵不斷，江女曾於2021年通報家暴，警方獲報後受理，但江事後並未申請保護令。

近日江女疑與侯男發生爭吵，曾向教友透露想要分手，由於江女定時會到教會服務，最近2天教友未見江女現身，擔心江女安危，便請江的鄰居前往她的住處查看。

江女鄰居走到5樓梯間後，發現侯男陳屍在樓梯間，嚇得馬上通報警方，岡山警分局獲報後，在侯男身上找到鑰匙，便打開江女屋門，見江女陳屍於床上，一旁還有染血刀具。

據鄰居說法，江女今凌晨4時許還有出來晾衣服，江女血跡未乾，警方研判死亡時間應為清晨至下午2時之間，由於房子周邊監視器未發現第三人介入，研判殺死江女的應為侯男，目前已進一步採證，釐清兩人死亡原因。

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