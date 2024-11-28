影／「你的餐廳被偷了」彰化停業庭園餐廳被偷4次 獲警通知才知道

彰化縣陳姓與郭姓兩名竊賊，聯手行竊田尾鄉一家停業餐廳，警方據報查出他們到同一家餐廳偷4次，餐廳老闆渾然不知。警方到陳、郭二人住處查獲毒品和作案工具、部分贓物，依竊盜及毒品危害防制條例移送偵辦。

據了解，田尾鄉某餐廳停業兩年，老闆住在別處，從餐廳的庭園即可看出無人進出已久，陳嫌（30歲）與郭嫌（40歲）兩人是好朋友，曾結伴行竊，今年10月注意某餐廳停業很久，騎機車「路過」觀察多時就下手進入撬開門鎖偷東西。

警方日前接獲晨跑民眾報案指稱，某餐廳外面停放機車，裡面有人鬼鬼崇崇。警方調閱路口的錄影監視畫面，發現有兩名男子共乘一輛機車，本（11）月12日、21日、24日和25日的清晨、下午到這家餐廳作案，警方通知餐廳業者，業者驚覺被偷，連忙趕去查看。

警方循線查出陳姓、郭姓二人涉嫌重大，即聲請搜索票到他們住處，找到作案工具、餐廳電器用品的銅製零件、電線、監視器，和他們吸食的安非他命，餐廳失竊的物品經餐廳業者指證確認，警方依法移送陳、郭二嫌。