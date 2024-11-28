影／投資股市遭詐1300萬 新北警逮詐團車手、收水手共4人

新北市陳姓女子上月報案指遭投資詐騙，詐騙集團誆稱投資股票獲利及抽中股票，需再繳稅金及手續費才能領取獲利，陳女為成功出金，陸續匯款及面交1300餘萬元，新北警方調閱週邊監視器追查，鎖定涉案車輛及相關犯嫌，日前持搜索票及拘票拘捕詐團車手及收水共4人到案，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中和警分局今年10月底接獲陳姓女子報案，指稱今年8月在臉書上看到投資廣告，認為有獲利的機會，主動私訊諮詢並加多名LINE好友，對方以投資股票及虛擬貨幣名義可大賺為由拉攏，陳女陸續匯款及面交1300餘萬元，得知有獲利及抽中股票，須再繳稅金及手續費才能領取獲利，但事後無法出金，始驚覺遭騙。

中和警方獲報後成立專案小組，持續調閱周邊監視器追查可疑車輛並鎖定涉案犯嫌，報請新北地檢署宏股檢察官指揮偵辦，本月17日持搜索票在新北市逮捕收水手鍾姓男子（31歲）並在其住處扣點鈔機1台、現金3萬4000元、手機2支、汽車1輛、大麻1包、大麻研磨罐1個、大麻研磨器、大麻捲菸紙3盒等。

警方同日另持拘票分別在中和及汐止區查獲詐團車手陳姓男子（26歲）、溫姓男子（20歲）及劉姓男子（46歲）拘提到案，警詢後將收水手鍾男及3名車手依詐欺及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦；檢察官訊後向法院聲押鍾男獲准，其餘3人交保候傳。

中和警分局表示，除因應新北市警局百工百業識詐宣傳，積極前往各企業進行識詐宣講外，中和警方從113年1月迄今，查獲詐欺集團44件301人，查扣不法所得1億5933萬元，逮獲詐欺車手92人，中和警分局指出，將持續查緝詐騙集團金主、首腦、電詐機房及洗錢水房，斷根清除車手、收簿手及人頭帳戶，致力於詐欺犯罪的追贓返還，斬斷詐騙集團金流，致力保護民眾的財產安全，創造更安全的社會環境。

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