民宅摩鐵成毒咖啡包、膠囊製造廠 檢警逮6人求刑5年

李、陳姓男子招攬朱男等3人租楊梅民宅製毒，高男則在中壢摩鐵製毒咖啡，檢警去年9月起發動搜索將6男逮捕，查扣毒咖啡包5263包、毒咖啡膠囊106顆，原料器材等證物，桃園地檢署依毒品罪偵結起訴，將李、陳及高姓3主嫌求刑5年以上，其餘4年以上。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，被告李姓男子等5人利用民宅為掩護，自去年3、4月間將第三級毒品4-甲基甲基卡西酮等毒品，依調配比例摻入果汁粉進行分裝及封口，製造毒品咖啡包；被告高姓男子則將大批原料、器材、封口機等物搬進不知名的汽車旅館，在房內製造毒品咖啡包，所幸完工之後還來不及出售，去年9月12日遭檢警搜索，起獲526包毒咖啡包成品及原料、器材等證物。

經專案小組積極分析毒品情資，實施跟監情蒐，掌握男子李永傑為首的製毒集團犯罪模式後，於去年9月至今年9月間，先後發動搜索5處，將負責取得毒品原料的李姓、負責製作流程、購買製毒器材的陳姓、及招攬加入的朱姓、潘姓及王姓等5男一一拘提到案，並聲押被告陳男等3人獲准。

溯源偵辦，查扣李永傑製毒集團含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮等毒品咖啡包共4737包、毒品咖啡膠囊106顆、毒咖啡原料及封膜機、電子磅秤、分裝漏斗、空膠囊、包裝袋、烤箱、烘乾設備、電動攪拌機、封口機、電子磅秤、果汁粉等製毒與分裝工具。

製毒工廠案由檢察官林柏成指揮刑事局電信偵查大隊、桃園市平鎮、楊梅、八德警分局、台中市第六分局及台東縣刑大等單位共組專案小組，起訴書中指，李永傑製毒集團5人涉犯毒品及組織犯罪條例等罪，雖然李男等人均於偵查中自白犯罪，請法院審酌被告等人無視政府查緝毒品法令，共同製毒，數量甚多，如未及時破獲將流入市面殘害國人，被告等不宜輕判，針對主嫌建請量處5年以上、成員量處4年以上徒刑，以資懲戒。

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