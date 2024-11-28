巡護黑熊…南投巡山員深夜值勤突頭部中彈身亡 疑獵槍走火

南投仁愛傳獵槍走火致死意外，一名張姓巡山員26日深夜執行巡視、維護生態自動相機電池等任務期間突遭槍擊，其頭部中彈倒地身亡。檢警依中彈位置，初步研判是獵槍走火誤擊所致，今下午將進行相驗，詳細死因仍待進一步調查釐清。

警方調查，50歲的張姓巡山員為仁愛地方協會成員，其協會有參與林業署「台灣黑熊生態服務給付方案」，協助監控通報黑熊出沒及拍攝相關影像，通報可獲獎勵金，因此他平時會上山幫忙架設及維護生態自動相機，未料卻發生意外。

張員為仁愛萬豐部落原住民，26日晚上攜獵槍與2名同伴前往干卓萬山區執行巡視、維護生態自動相機等任務，深夜一行人返程前去最後一個點要更換自動相機電池，途中卻突然傳來槍響，張員則因頭部中彈倒地，同伴急忙對外通報救援。

但因案發地點位處深山，從干卓萬登山口往林道走上2、3公里，深夜徒步挺進也要2個多小時，因此協助搜救的族人抵達時，張員已死亡。檢警獲報後，隔日會同法醫上山查看現場，並依據張員中彈位置，初步研判應是獵槍走火誤擊所致。

據了解，張員當時手持獵槍與同伴要前往下一個地點時，途中要休息時突然中彈，而因中彈位置是在鼻腔，彈擊角度為由下而上，初步研判應是其獵槍走火誤擊。

警方表示，檢方與法醫已上山勘驗案發現場，目前遺體移往殯儀館，預計今天下午進行相驗，而獵槍為何擊發、詳細死因等均仍待進一步調查釐清。