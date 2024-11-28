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電信偵查大隊破獲搖頭丸毒咖啡包分裝場 先後逮12人

中央社／ 台中28日電

高姓男子為首販毒集團，涉嫌成立毒品分裝場，製成咖啡包、錠劑販賣，更提供原料給李姓男子代工分裝，警方先後查獲12人到案，查扣3000顆搖頭丸、5000包毒咖啡包等，依法送辦。

刑事局電信偵查大隊今天發布新聞稿指出，112年6月網路巡邏時，發現28歲高男涉嫌販賣毒咖啡包，追查發現高男等人涉嫌成立毒品咖啡包分裝場，將毒品原料分裝、壓製成毒咖啡包與錠劑搖頭丸，販賣給熟客，更聘請越南籍武姓男子經營移工KTV會館，供給移工開毒趴牟取暴利。

警方向上溯源，發現高男因毒品咖啡包供不應求，提供毒品原料給27歲李男等6人成立的毒品咖啡包代工分裝場，進行代客分裝毒品咖啡包。

警方偵查發現，高男為首販毒集團，情資顯示有天道盟至尊會身分，李男等人則有竹聯幫太極堂身分。警方成立專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。

專案小組在1年間，發動5波搜索拘提勤務，先後查獲高男等6人到案，查扣3000顆毒咖啡搖頭丸，554包毒咖啡包、愷他命、毒咖啡原料3包以及分裝工具等；向上溯源，查獲李男等6人到案，並查扣販毒所得、毒品咖啡包4737包及國內罕見毒品咖啡膠囊106顆。

全案依涉嫌違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

咖啡 毒品 販毒

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